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Софія Телішевська |

Страна выбрала любовь: Холостячка стала лучшим проектом года

В ночь с 18 на 19 декабря более 4,5 миллиона украинцев затаив дыхание смотрели финальную часть реалити Холостячка. Все следили за тем, как Ксения Мишина выбирает среди двух мужчин того, с кем продолжит совместную жизнь после проекта.

В финале среди всех мужчин, которые пытались покорить сердце Холостячки, остались двое: владелец автомобильного бизнеса Алексей Тригубенко и автор и сценарист Александр Эллерт.

Ксения выбрала Сашу со словами:

— Пока ты думал, где живет любовь, я точно поняла, где находится моя. Оно сейчас стоит рядом со мной и очень волнуется. Я тебя тоже люблю.

Финал Холостячки стал лучшей программой года

По результатам телевидения, чувственный и эмоциональный финал Холостячки стал не только традиционным лидером пятницы, а взял самый высокий рекорд — лучшая программа года.

Доля финального эпизода по коммерческой аудитории 18-54, города 50+ составила 22,4. Это рекордный показатель за весь сезон проекта, а в момент главного выбора Холостячки достигла 34,1.

Читайте: Холостячка Ксения Мишина рассказала о волнении перед финалом проекта Ксения Мишина сделала свой выбор: кто победил в финале Холостячки Без кастинга, но с сомнениями: как Мишина стала главной героиней шоу Холостячка

Что будет дальше

В следующую пятницу в 19.00 в эфире СТБ зрители узнают, как сложилась судьба Ксении и Саши, а также всех участников реалити после съемок.

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