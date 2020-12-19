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Факты / Шоу-бизнес / Музыка
Юлія Захарченко |

Моя земля: группа БЕZ ОБМЕЖЕНЬ презентовала новый клип

Известная украинская рок-группа БЕZ ОБМЕЖЕНЬ презентовала новый клип на песню Моя Земля. Видео на сингл сняли в самом сердце Львова.

Действие происходило на специальной платформе, которая передвигалась по центру города. Одновременно музыканты давали концерт во время поездки.

У всех случайных прохожих во Львове была возможность попасть в кадр новой видеоработы. Режиссером клипа стал Виктор Скуратовский.

— Моя земля – сила моя. Це моя земля — це віра моя. Моя земля – батька слова. Моя земля, мов сина рука, — поют музиканты в песне.

Сам клип наделен сильным духом любви к Украине. Музыканты вложили в слова песни всю позитивную энергию патриотизма.

— Ви хоч вбийте мене, та я знову встану. Тут мати моя, тут діти мої, — поется в сингле.

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Фото: БЕZ ОБМЕЖЕНЬ

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