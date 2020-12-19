Александр Пономарев, Тина Кароль, Ирина Билык, ALEKSEEV, Дзидзьо и Олег Скрипка накануне Рождества исполнили известную колядку Нова радість стала.

Запись песни проходила в студии З ранку до ночі в рамках популярного YouTube проекта #ponomarevlivestudio, где каждая песня записывается вживую с первого дубля и выходит только в черно-белом формате. Однако на этот раз Александр решил отойти от черно-белого видео и выпустил цветное.

Исполнитель сделал акцент на том, что это не обычный релиз, а праздничный.

— Для меня это стало удивительно хорошей традицией. Уже четвертый год подряд на Рождество я дарю людям колядку. Первые две песни я написал сам, и они имеют большой успех по сей день. Я прочитал множество комментариев, где люди просили меня спеть еще известных украинских колядок, — рассказал Александр Пономарев.

Третью песню Добрий вечір тобі, пане господарю он записал вместе с Олегом Винником и исполнительницей Таюне, что вызвало бурную реакцию у поклонников. В течение года они спрашивали артиста, ждать ли им колядку в этом году.

Певец объяснил, почему выбрал именно такой состав артистов.

— У каждого из них есть уникальный и неповторимый тембр голоса, а главное — для них это было не просто принять участие в проекте, но и поработать во славу Божью.

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Певица Ирина Билык прокомментировала свое участие в проекте.

— Мне было очень приятно встретиться с моими друзьями и коллегами во время записи. Благодаря этому мой голос звучал еще ярче, а сама душа пела и прославляла Господа. Спасибо Саше Пономареву за то, что собрал нас всех и мы хорошо заколядовали! — обьяснила свое участие в проекте певица Ирина Билык.

Певец ALEKSEEV рассказал, что когда ему предложили принять участие в этом проекте, он не колеблясь согласился.

Дзидзьо во время съемок напомнил, насколько важно иногда забывать о всех своих делах и объединяться ради светлых мгновений. Он отметил, что в его семье Рождество очень важный праздник.

— Родные были в восторге, когда узнали, что я буду петь такую волшебную рождественскую песню. Для меня это был приятный опыт, — отметил исполнитель.

Он считает символичным то, что спел куплет песни вместе с Ириной Билык. Певец вспоминает, что именно ее песня стала для него первым и очень важным успехом в творческой жизни.

— Для меня она является той звездой, которая освещает путь другим, почти так же, как рождественская звезда, — отмечает певец.

Исполнитель Олег Скрипка вспомнил, как восхвалял славные традиции на фестивале Страна Мечты.

— И пусть наша колядка звучит по всей Украины! Пусть эта песня летит полями! И пусть процветает каждая семья и наша славная Украина, — поздравляет людей Олег Скрипка.

Певица Тина Кароль также поприветствовала украинцев.

— С Новым Годом и Рождеством, Украина! Смело мечтайте и пусть на вашем лице, в следующем году с вами всегда будет улыбка! Вкусной кутьи! Колядуем вместе! Ваша Тина.

Исполнители поблагодарили Александа Пономарева за участие в проекте и были очень рады заколядовать от всей души для нашей Рождественской Украины.

— Мы так спели, чтобы ваши сердца открылись, а настроение стало торжественным и возвышенным, — отметили артисты.

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