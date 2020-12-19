Эллерт в Instagram: что постит и как найти

Победитель реалити-шоу Холостячка Александр Эллерт на просторах Instagram пребывает под никнеймом ellert_a.

Что именно постит в Instagram Александр — смотрите в материале Фактов ICTV.

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До участия в шоу Холостячка Александр публиковал много снимков со своих выступлений как на ТВ, так и на мероприятиях. Однако оценить активность Александра в Instagram как высокую точно нельзя. Фото у него в профиле появлялись значительно реже, чем сейчас.















Путешествия, работа и вредные привычки: что постит Эллерт в Instagram / 4 фотографии

Также по профилю Эллерта в Instagram можно сразу сложить первое впечатление. К примеру, что Александр достаточно скромный человек.

Кроме того, судя по постам Александра в Instagram, он очень любит путешествовать. Эллерт публиковал много фотографий из своей поездки в США, а также во Францию, Германию.















Путешествия, работа и вредные привычки: что постит Эллерт в Instagram / 4 фотографии

Еще в Instagram Александр засветил свою вредную привычку — курение. На нескольких фото он изображен со специальным устройством для курения.

13 декабря Александр в Instagram поздравил свою дочь Элю с днем рождения и опубликовал совместное фото. Девочке исполнилось 13 лет.

— С днем рождения, моя Эля. Люблю неистово, — подписал фото Эллерт.

Александр рассказывал, что поддерживает прекрасные отношения с дочерью.







Путешествия, работа и вредные привычки: что постит Эллерт в Instagram / 2 фотографии

В последнем посте перед финалом реалити Холостячка Эллерт сравнил шоу с Лигой чемпионов.

— Только смотрят его все: и семьями, и в гордом одиночестве, и в баньке с мужиками. Да, есть и такие. Мне видео с такого мужского перформанса сбрасывали, — поделился Александр.

Финал реалити-шоу Холостячка

На телеканале СТБ 18 декабря состоялся финал романтического реалити-шоу Холостячка, в котором актриса театра и кино, звезда сериала Крепостная Ксения Мишина сделала свой главный выбор.

Ксения выбирала в финале между бизнесменом Алексеем Тригубенко и юмористом и сценаристом Александром Эллертом.

Однако победителем шоу Холостячка стал Александр Эллерт.