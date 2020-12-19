Российский телеканал ТНТ принял решение закрыть проект Дом-2. Развлекательное шоу, которое выходило с 2004 года, закроют для смены формата. Причиной такого решения стали низкие рейтинги реалити-шоу.

За время существования проекта на нем побывало несколько тысяч участников со всего мира. Среди ведущих были такие известные личности как Ксения Собчак, Ксения Бородина и Ольга Бузова.

Генеральный директор ТНТ Роман Петренко поблагодарил участников, ведущих и всю команду, которая работала над проектом. Также он добавил, что причины закрытия будут озвучены во время выпуска, который выйдет 23 декабря.

Он считает, что с момента запуска Дом-2 телевизионное пространство сильно изменилось. У шоу появилась большая конкуренция за зрительское внимание со стороны социальных сетей и YouTube.

— Для того, чтобы оставаться конкурентоспособными, необходимо еще больше сфокусироваться на том, что составляет суть бренда ТНТ, на том, что мы делаем лучше других. Это две вещи — самые популярные в стране сериалы и юмор. Все остальное должно уйти. Мы с сожалением провожаем Дом-2, — прокоментировал Роман Петренко.

Эфирное время Дома-2 заменит линейка из пяти программ в жанре стендап.

Еще одним подтверждением закрытия проекта стал пост в Instagram бывшей ведущей шоу Ольги Бузовой.

— Шоу Дом-2 больше не будет в 23:00. Его просто больше не будет на ТНТ. Мне очень сложно это принять, но это так. Дом-2 изменил российское телевидение. И с его уходом ТВ больше не будет прежним. Дом-2 стал культовым реалити-шоу. Дом-2, я тебя люблю. Мне сложно говорить и писать… поэтому пока все, — написала бывшая участница проекта.

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Ксения Бородина не осталась в стороне и прокомментировала закрытие шоу.

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