Российский телеканал ТНТ принял решение закрыть проект Дом-2. Развлекательное шоу, которое выходило с 2004 года, закроют для смены формата. Причиной такого решения стали низкие рейтинги реалити-шоу.
За время существования проекта на нем побывало несколько тысяч участников со всего мира. Среди ведущих были такие известные личности как Ксения Собчак, Ксения Бородина и Ольга Бузова.
Генеральный директор ТНТ Роман Петренко поблагодарил участников, ведущих и всю команду, которая работала над проектом. Также он добавил, что причины закрытия будут озвучены во время выпуска, который выйдет 23 декабря.
Он считает, что с момента запуска Дом-2 телевизионное пространство сильно изменилось. У шоу появилась большая конкуренция за зрительское внимание со стороны социальных сетей и YouTube.
— Для того, чтобы оставаться конкурентоспособными, необходимо еще больше сфокусироваться на том, что составляет суть бренда ТНТ, на том, что мы делаем лучше других. Это две вещи — самые популярные в стране сериалы и юмор. Все остальное должно уйти. Мы с сожалением провожаем Дом-2, — прокоментировал Роман Петренко.
Эфирное время Дома-2 заменит линейка из пяти программ в жанре стендап.
Еще одним подтверждением закрытия проекта стал пост в Instagram бывшей ведущей шоу Ольги Бузовой.
— Шоу Дом-2 больше не будет в 23:00. Его просто больше не будет на ТНТ. Мне очень сложно это принять, но это так. Дом-2 изменил российское телевидение. И с его уходом ТВ больше не будет прежним. Дом-2 стал культовым реалити-шоу. Дом-2, я тебя люблю. Мне сложно говорить и писать… поэтому пока все, — написала бывшая участница проекта.
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Ксения Бородина не осталась в стороне и прокомментировала закрытие шоу.
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— Кто-то сейчас вздохнёт с облегчением — наконец-то закрыли ура! Но все же больше будет тех, кто с сожалением не найдёт реалии шоу Дом 2, не услышит больше привычный мотив 15 клевых, — написала бывшая ведущая шоу.