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Факты / Шоу-бизнес / ТВ
Євгенія Шапоренко |

У Алексея после шоу отбоя от девушек не будет: реакция сети на финал Холостячки

18 декабря телеканал СТБ показал финал романтического реалити-шоу Холостячка. Главная героиня Ксения Мишина сделала свой выбор и приняла предложение выйти замуж от Александра Эллерта. 

На финальной церемонии у Ксении стоял выбор между Александром Эллертом и Алексеем Тригубенко. 

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Однако Алексей, который уже заимел славу народного любимца, получил отказ. 

К слову, под последним постом на странице шоу Холостячка в Instagram множество комментариев посвящены именно Тригубенко. Ведь многие зрители видели его достойной парой для Ксении Мишиной. 

В голосовании, которое проходит на странице Фактов ICTV в Instagram, 60% зрителей не поддержали выбор Ксении. 

Хотя многие пользователи сети оставили лестные отзывы о выборе Мишиной. Также зрители желают паре счастливого будущего.

  • Финал шоу Холостячка: как в сети отреагировали на победу Эллерта
  • Финал шоу Холостячка: как в сети отреагировали на победу Эллерта
  • Финал шоу Холостячка: как в сети отреагировали на победу Эллерта
  • Финал шоу Холостячка: как в сети отреагировали на победу Эллерта
  • Финал шоу Холостячка: как в сети отреагировали на победу Эллерта
  • Финал шоу Холостячка: как в сети отреагировали на победу Эллерта
  • Финал шоу Холостячка: как в сети отреагировали на победу Эллерта
  • Финал шоу Холостячка: как в сети отреагировали на победу Эллерта
  • Финал шоу Холостячка: как в сети отреагировали на победу Эллерта
  • Финал шоу Холостячка: как в сети отреагировали на победу Эллерта
  • Финал шоу Холостячка: как в сети отреагировали на победу Эллерта
  • Финал шоу Холостячка: как в сети отреагировали на победу Эллерта
  • Финал шоу Холостячка: как в сети отреагировали на победу Эллерта
  • Финал шоу Холостячка: как в сети отреагировали на победу Эллерта
  • Финал шоу Холостячка: как в сети отреагировали на победу Эллерта
  • Финал шоу Холостячка: как в сети отреагировали на победу Эллерта
  • Финал шоу Холостячка: как в сети отреагировали на победу Эллерта
  • Финал шоу Холостячка: как в сети отреагировали на победу Эллерта
  • Финал шоу Холостячка: как в сети отреагировали на победу Эллерта
  • Финал шоу Холостячка: как в сети отреагировали на победу Эллерта
  • Финал шоу Холостячка: как в сети отреагировали на победу Эллерта
  • Финал шоу Холостячка: как в сети отреагировали на победу Эллерта
  • Финал шоу Холостячка: как в сети отреагировали на победу Эллерта
  • Финал шоу Холостячка: как в сети отреагировали на победу Эллерта
  • Финал шоу Холостячка: как в сети отреагировали на победу Эллерта
  • Финал шоу Холостячка: как в сети отреагировали на победу Эллерта
  • Финал шоу Холостячка: как в сети отреагировали на победу Эллерта
  • Финал шоу Холостячка: как в сети отреагировали на победу Эллерта
  • Финал шоу Холостячка: как в сети отреагировали на победу Эллерта
  • Финал шоу Холостячка: как в сети отреагировали на победу Эллерта
  • Финал шоу Холостячка: как в сети отреагировали на победу Эллерта
  • Финал шоу Холостячка: как в сети отреагировали на победу Эллерта
  • Финал шоу Холостячка: как в сети отреагировали на победу Эллерта
  • Финал шоу Холостячка: как в сети отреагировали на победу Эллерта
У Алексея после шоу отбоя от девушек не будет: реакция сети на финал Холостячки / 17 фотографий

Финал реалити-шоу Холостячка

18 декабря состоялся финал шоу Холостячка, во время которого главная героиня Ксения Мишина отправилась на последние свидания с Алексеем Тригубенко и Александром Эллертом.

Кроме того, во время последней недели Ксения познакомила участников со своим отцом Александром.

Финальная церемония на шоу проходила очень волнительно для всех, а также не обошлось и без слез.

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