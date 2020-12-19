Финал шоу Холостячка: как в сети отреагировали на победу Эллерта

18 декабря телеканал СТБ показал финал романтического реалити-шоу Холостячка. Главная героиня Ксения Мишина сделала свой выбор и приняла предложение выйти замуж от Александра Эллерта.

На финальной церемонии у Ксении стоял выбор между Александром Эллертом и Алексеем Тригубенко.

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Однако Алексей, который уже заимел славу народного любимца, получил отказ.

К слову, под последним постом на странице шоу Холостячка в Instagram множество комментариев посвящены именно Тригубенко. Ведь многие зрители видели его достойной парой для Ксении Мишиной.

В голосовании, которое проходит на странице Фактов ICTV в Instagram, 60% зрителей не поддержали выбор Ксении.

Хотя многие пользователи сети оставили лестные отзывы о выборе Мишиной. Также зрители желают паре счастливого будущего.



































































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Финал реалити-шоу Холостячка

18 декабря состоялся финал шоу Холостячка, во время которого главная героиня Ксения Мишина отправилась на последние свидания с Алексеем Тригубенко и Александром Эллертом.

Кроме того, во время последней недели Ксения познакомила участников со своим отцом Александром.

Финальная церемония на шоу проходила очень волнительно для всех, а также не обошлось и без слез.