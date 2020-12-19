Финал романтического реалити-шоу Холостячка на СТБ состоялся 18 декабря. Главная героиня — актриса, звезда сериала Крепостная Ксения Мишина выбирала между Алексеем Тригубенко и Александром Эллертом.
Интрига раскрыта — в последнем выпуске Мишина выбрала Эллерта.
Финал шоу Холостячка Ксения Мишина прокомментировала в своем Instagram.
— Благодарю! Благодарю! Благодарю! Сегодня мне хочется прокричать эти слова так громко, чтобы они эхом откликнулись в сердце каждого, кто приложил свои усилия к тому, чтобы проект Холостячка был таким каким вы его увидели.
Кто-то скажет шоу, постановка, сценарий. Я скажу — да! Но не тот сценарий, о котором вы сейчас подумали. Выбор я делала сердцем.
Ксения объяснила — красивая импровизация невозможна без продуманного и подготовленного контекста. Над созданием Холостячки работала огромная команда профессионалов.
— Несмотря на то, что это шоу, прежде всего это реалити и я искренне благодарю всех этих невероятных людей, которые сделали эту сказку реальной! — добавила Мишина.
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О том, как развивались отношения Мишиной и Эллерта на проекте, следила вся страна.
Осталась ли пара вместе после проекта, узнаем уже в следующую пятницу, 25 декабря, в финальном пост-шоу Как выйти замуж.