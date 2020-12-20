Экс-президент США Барак Обама показал личный плейлист, в который он собрал лучшие треки 2020 года.

Также Барак Обама признался, что некоторые треки ему порекомендовала включить его дочь Саша. В плейлисте конечно были и любимые исполнители политика – Бейонсе и Боб Дилан.

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Всего он собрал 30 песен 2020 года. В плейлист он добавил Megan Thee Stallion, Джесси Уэйр, Фиби Бриджерс, Waxahatchee, Little Simz, J. Cole, Lil Baby, EarthGang, Мака Миллера, Андерсона Пака и Bad Bunny.

Самые популярные песни