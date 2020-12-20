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Факты / Шоу-бизнес / Музыка
Євгенія Шапоренко |

Bad Bunny и покойный Мак Миллер: Барак Обама назвал лучшие песни 2020 года

Экс-президент США Барак Обама показал личный плейлист, в который он собрал лучшие треки 2020 года. 

Также Барак Обама признался, что некоторые треки ему порекомендовала включить его дочь Саша. В плейлисте конечно были и любимые исполнители политика – Бейонсе и Боб Дилан. 

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Всего он собрал 30 песен 2020 года. В плейлист он добавил Megan Thee Stallion, Джесси Уэйр, Фиби Бриджерс, Waxahatchee, Little Simz, J. Cole, Lil Baby, EarthGang, Мака Миллера, Андерсона Пака и Bad Bunny.

Самые популярные песни

8 декабря Google определил 100 песен, которые пользователи в 2020 году искали чаще всего с помощью голосового помощника.

Они напевали мелодию и таким образом пытались найти нужную композицию. В топ-20 можно увидеть группу Imаgine Dragons, певиц Кэти Перри, Билли Айлиш, Леди Гагу, рэпера Эминема.

Фото: Depositphotos

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