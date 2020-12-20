Российский певец Сергей Пенкин рассказал об отношениях с экс-участницами группы Мираж Натальей Гулькиной и Маргаритой Суханкиной.
По его словам, у него с певицами “была шведская семья”.
При этом он поделился, что в молодые годы нередко устраивал с участницами Миража бурные вечеринки.
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Журналистам удалось узнать подробности связи Пенкина с женщинами. По их информации, он больше симпатизировал Маргарите Суханкиной, но в эти отношения встревала Наталья Гулькина. Также сотрудники СМИ раздобыли архивные кадры, на которых Пенкин страстно выражает свои чувства к певицам.
Пенкин под запретом
В 2015 году СБУ запретила Сергею Пенкину пересекать украинскую границу.
Ему не разрешили выступать на территории страны. При этом причину не озвучили.
Подробнее о запрете на выступления Сергея Пенкина в Украине читайте на Фактах ICTV.
Источник: Секрет на миллион
Фото: Сергей Пенкин