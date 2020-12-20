18 декабря телеканал СТБ показал финал романтического реалити-шоу Холостячка, во время которого главная героиня Ксения Мишина сделала свой окончательный выбор. Девушка приняла кольцо от автора Студии Квартал 95 Александра Эллерта.

Эксклюзивно для Фактов ICTV Александр прокомментировал финал шоу, а также рассказал, сохранилась ли их дружба с другим участником — Андреем Рыбаком.

— Что чувствовали во время финальной церемонии? Были ли сомнения, что Ксения сделает выбор не в вашу пользу?

— Конечно. До самого последнего момента, пока Ксения не сказала Да, естественно переживания были. В принципе весь проект Холостячка — это сплошные переживания. С первой вечеринки и до финальной церемонии. В этом и суть реалити-шоу. Ты на самом деле реагируешь и чувствуешь все, что происходит вокруг, то, в каких ситуациях ты оказываешься. Волнение, переживание и, конечно, сомнение касательно выбора Холостячки были до последнего момента.

— Если бы Ксения выбрала не вас, продолжили бы бороться за нее вне проекта?

— Нет. Это было бы точкой, так как у меня была возможность, чтобы меня выбрали, но этого не случилось. Зачем идти на разрушение семьи, пары? Ты попытался, сделал все, что от тебя зависело. И на этом история заканчивается.

— Что сделали в первую очередь после окончания проекта?

— В эфир не вошло, но я ей сказал: Давай поскорее уезжать отсюда. Вся съемочная группа с нами сфотографировалась, поздравила. Потом мы переоделись, сели в машину и поехали в прикольное место, но в какое не скажу (смеется).

— Опишите свое самое большое достижение и самый впечатляющий провал в отношениях с Ксенией на шоу.

— Главное достижение — это то, что Мишина таки стала Сашиной. Собственно с этой целю я и приходил. За чем приходил, с тем и ушел. А провал? Так у меня не было провалов. Может быть какие-то моменты связанные с характером. Я был на проекте таким, какой я есть. Может какие-то фразы или поступки можно воспринимать, как провал, но просто я такой, какой есть.

Какие лучшие шутки слышали по поводу участия в проекте?

— Множество мемов в Instagram. Юные творцы Photoshop и монтажа делают очень крутые штуки. Мы даже одного из таких творцов — девочку — забрали к себе монтировать наш с Рыбаком YouTube-канал и делать контент для Instagram. Забрали к себе в команду, она получает за это деньги. Она не знала, что такое времяпрепровождение, то есть монтаж, дойдет до полноценной работы. Жизненная шутка получилась.

Как изменились ваши отношения с Андреем Рыбаком после реалити?

— Никак они не изменились. По-моему, они даже укрепились. В творческом плане стали крепче, также они стали более доверительными. В одной из серий на проекте мы пообщались и решили нюанс, который у нас возник. В реальной жизни у нас почему-то не доходили до этого разговоры, поэтому я благодарен проекту и за это тоже.

Финал реалити-шоу Холостячка

На телеканале СТБ 18 декабря состоялся финал романтического реалити-шоу Холостячка, в котором актриса театра и кино, звезда сериала Крепостная Ксения Мишина сделала свой главный выбор.

Ксения выбирала в финале между бизнесменом Алексеем Тригубенко и юмористом и сценаристом Александром Эллертом.

Однако победителем шоу Холостячка стал Александр Эллерт.