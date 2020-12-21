Без концертов, церемоний награждения и корпоративов. Именно так уходящий 2020 год повлиял на деятельность работников шоу-бизнеса. 90% мероприятий проводится, как это не грустно, в онлайн. А в это время предновогодний декабрь в самом разгаре! Казалось бы, у звезд должно быть множество заказов на корпоративы.

В новогоднюю ночь им предлагают такие гонорары, что можно вплоть до сентября не работать. Но сами знаете из-за чего, большинство компаний отказались праздновать Новый год в публичных заведениях и выбрали домашний уют. Звезды в этом году теперь не заработают десятков тысяч долларов за одну ночь. С другой стороны, это хорошая возможность провести праздничное время вместе с родными и близкими. Как именно будут праздновать Новый год наши знаменитости, я узнала у них самих.

Александр Пономарев – золотой голос Украины уже выбирает подарки своим близким на рождественские праздники. Сам же певец в детстве презенты не заказывал, потому что сам себе их покупал на заработанные средства.

С восьми лет будущая звезда ходил по домам и колядовал. Самая большая сумма, которую заработал певец, – 90 рублей. Деньги отдал маме, оставил себе три рубля и на них купил молочный коктейль и пирожное Картошка. Сейчас, будучи известным украинским артистом, Пономарев может позволить приобрести себе и родным миллион пирожных. Но самый ценный подарок, который артист может сделать своим близким, — это отказаться от новогодних выступлений.

— Я никогда не работал на Новый год, за все 27 лет эстрадной жизни. Это мое правило.

Александр Пономарев, за свои 47 лет только трижды отмечал Новый год не дома, а за границей в теплых странах. Говорит, атмосферу Нового года и Рождества совсем не прочувствовал. Там ни снега, ни колядок. Поэтому праздники проводит в домашнем уюте.

— У нас играет рождественская музыка, поднимаются пузыри в бокалах, да и оливье с мандаринами никто не отменял. Есть такая шутка: если в доме нет запаха мандаринов, свежей елки, а на следующий день — последствий алкогольного опьянения, то есть запаха всего этого, то Новый год не удался.

Впервые за 15 лет сядет за семейный праздничный стол и певец Артем Пивоваров. Артист рассказывает, обычно 31 декабря у него было по несколько выступлений.

— Впервые как человек смогу праздновать в семейном кругу, я поеду к своим родителям. В прошлом году у нас было четыре концерта. В этом году я буду играть вместе со своими друзьями, родственниками, все вместе соберемся и будем праздновать как нормальные люди.

Его мама и бабушка уже начали составлять новый список блюд новогоднего меню. Потому что Артем не ест мяса. Поэтому рецепт традиционного оливье будут переделывать.

— Каждый раз для них сложно подобрать меню, потому что я не употребляю мяса. Будут разные кушанья, но без мяса. Вы понимаете, каждый год они празднуют без меня, в этот раз новогодний стол будет выглядеть иначе, потому что я приезжаю.

Певец вспоминает, как в 15 лет 31 декабря он вместе с товарищем и неизвестной им женщиной очутились в больнице. За 40 минут до Нового года Артем вместе с другом Назаром вышел в магазин докупить провизии на праздничный стол. На улице они увидели, как какая-то женщина поскользнулась и упала наземь. Ребята решили помочь подняться.

— Мы подошли к ней — а я на то время учился на первом курсе медицинского колледжа — я понял, что она не может ходить, и мы поехали с ней в больницу. Она сломала ногу. И мы встретили Новый год с ней в больнице. Там санитары еще были, которые нас пригласили. Вы знаете, это было душевно. Я вам всем желаю в Новом году быть наполненными, чистыми, энергичными, развития всем нам, во всех отраслях!

Громким вечеринкам и хороводам до утра, актриса Дизель шоу Яна Глущенко предпочитает уют в семейном кругу. Каждый год к ней в гости приходят друзья. Большую домашнюю вечеринку планирует и в этот раз.

— Я буду дома со своей семьей и близкими. У меня такая традиция всегда. Так как у нас в семье массовик-затейник я, то я сказала всем: собираемся у нас! А дальше — будет как будет. Наверное, что-то придумаю. Прошлый Новый год у меня закончился тем, что до восьми утра дожила только я, и в восемь утра убирала со стола под песни Алегровой. Возможно, из-за этого год был такой сложный?

У Королевы ночи Оли Поляковой также есть нерушимые правила. Каждый год 31 декабря она садится… нет, не за праздничный стол, а в свою машину и едет выступать на корпоративы. Певица волнуется, чтобы и в этом году ее традиция не нарушилась.

— Раньше декабрь — это был самый жатвенный месяц, мы могли закрыть все свои дыры и немножко накопить, чтобы иметь возможность делать новые шоу, новые песни, как-то жить в слепые месяцы — январь и февраль. Сейчас нет этого.

А Поляковой новогодний корпоратив очень нужен, потому что королевская жизнь требует королевских затрат. В этом году она может вздохнуть с облегчением, потому что имеет три заказа на выступления.

— Я вам сейчас расскажу, и все артисты меня возненавидят — у меня уже две работы на Новый год. А будет три, я выступаю на корпоративах. А потом я устану как лошадь и пойду домой спать.

На корпоративы рвется и актер Сергей Писаренко. В этом году он едет работать 31 декабря в горы. Но уже с нетерпением ожидает следующий год. Во-первых, он уже не будет високосным, а во-вторых, крысу заменит домашнее и надежное животное — Бык.

— Всех хочу поздравить с началом новой надежды, с окончанием всех проблем в этом году, и чтобы Новый год был прекрасен, как белый Бык, который придет к нам. Пусть будет такой же светлый, такой же сильный, такой же домашний, как и быки, полезный нам всем, такой же добрый, как все эти чудесные животные!

Новый год серебряного Быка с нетерпением ожидает и актриса сериала Крепостная и Первые ласточки: Зависимые — Олеся Жураковская. Все съемки она перенесла на потом. Главное для нее — встретить праздник в семейном кругу. Каждый Новый год, Олеся с родственниками празднует в новом цвете.

— Мы каждый год придумываем цвет праздника. Или какую-то концепцию. То мы все зайцы, то мы все пчелки. Было пару раз, что я от семьи была далеко, но обычно это семейный праздник. А еще я люблю следующее утро, когда такая праздничная атмосфера, все подарками обмениваются. Счастливые такие, заспанные. Собираются на завтрак. Что-то есть в этом правильное и глубинное.

А в этом году Олеся вместе с семьей встретит Новый год в стиле сказки о соломенном бычке, только у них он будет — серебряный.

Таким домашним выйдет Новый год 2021 у многих артистов. А возможно, и у всех. Потому что с 19 декабря в Украине вступают в силу новые карантинные ограничения. Под запретом застолья и корпоративы в кафе и ресторанах. Сами заведения общественного питания будут работать только до 11 вечера. Поэтому готовьтесь увидеть любимых артистов только на экранах своих телевизоров.

И в конечном итоге, побыть в рождественские праздники вместе с близкими, в комфорте, тепле и уюте — это очень хорошая традиция. Безусловно, год выдался, мягко говоря, не легкий. Но, представьте, семья, поцелуи, поздравление президента! Эта ночь в любом случае будет волшебной. А чтобы желания осуществлялись, нужно их загадывать в прекрасном настроении и в хорошей компании.