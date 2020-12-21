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Факты / Шоу-бизнес / Зірки
Валентина Чорна |

Глубокое декольте и авоська на голове — неожиданный образ Анастасии Волочковой

Российская балерина Анастасия Волочкова поразила подписчиков неожиданным фото.

На своей странице в  Instagram она опубликовала селфи в stories, которое вызвало бурную дискуссию. В кадре балерина в наряде с глубоким декольте сидит на заднем сиденье авто. Но больше всего подписчиков поразило то, что Анастасия надела на голову авоську.

— Любой предмет можно приспособить по своему усмотрению, — написала балерина.

Читатели очень активно обсуждают вид балерины с авоськой на голове.

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Многие подписчики удивились такому “модному” выбору Анастасии.

Некоторые шутили, что у Волочковой закончились патчи и поэтому она надела авоську. Другие же утверждают, что Анастасия с авоськой на голове — сама прелесть.

Анастасія Волочкова

Скандальное реалити-шоу Дом-2 закрыли

Российский телеканал ТНТ принял решение закрыть проект Дом-2. Развлекательное шоу, которое выходило с 2004 года, прекращает свое существование для того, чтобы изменить формат в будущем. Причиной такого решения стали низкие рейтинги реалити-шоу.

За период существования проекта в нем снялись несколько тысяч участников со всего мира. Среди ведущих были такие известные личности как Ксения Собчак, Ксения Бородина и Ольга Бузова.

Фото: volochkova_art

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