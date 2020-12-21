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Софія Телішевська |

Красота спасет мир: кто стал топ-моделью по-украински

Участница 1 сезона Супермодель по-украински Таня Брык победила в грандиозном финале шоу Топ-модель по-украински.

Рост: 178 см Параметры: 82 -65 — 93.

Таня Брык окончила 4-ю гимназию Николаева, с четырех лет занимается танцами, с 14 лет работает моделью, участвовала в съемках клипа группы Время и стекло. После проекта поступила в Запорожский государственный медицинский университет на специальность фармацевт-провизор и парфюмер-косметолог. Сейчас Тане Брык 23 года.

Известно, что девушка состояла в абьюзивных отношениях несколько лет, о чем она призналась на Супер Топ-модели по-украински. Брык рассказала, что бывший парень изменял ей и поднимал на нее руку.

После ухода из проекта Таня Брык сотрудничала с Charlotte Tilbury, Yohji Yamamoto, Harpers Bazaar, L’officiel, Vogue, Pepe Jeans.

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