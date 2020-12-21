Моргенштерну запретят въезд в Украину — причина

В случае подтверждения информации о посещении российским рэпером Моргенштерном оккупированного Крыма, исполнителя не пустят в страну.

Об этом заявили в Государственной пограничной службе Украины.

Сейчас там не знают, начал кто-то из оперативных сотрудников ведомства проверку Моргенштерна на предмет его незаконного въезда на временно оккупированную территорию Украины.

Пресс-секретарь Государственной пограничной службы Андрей Демченко отметил, что обычно такая проверка осуществляется непосредственно на границе, но может происходить раньше, если поступает информация о нарушениях иностранца.

— Если у нас в отношении него будет предварительная информация о том, что он посещал оккупированный Крым, опять же, подтверждение будет осуществляться непосредственно при появлении его на государственной границе. При подтверждении незаконного посещения Крыма таким лицам запрещается въезд в Украину и проставляется запрет на въезд сроком на три года, — комментирует Андрей Демченко.

В октябре этого года, Моргенштерн заявлял, что с радостью посетил бы Крым, но пока не может этого сделать, так как потом его не пустят в Украину.

Нардеп от партии Европейская солидарность София Федина призвала на своей странице в Facebook присылать ей доказательства нарушения Моргенштерном закона Украины.

Политик подчеркнула, что ее помощники ищут нужную информацию, которую она планирует направить вместе с соответствующим обращением в Службу безопасности Украины.

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Рэпер анонсировал три концерта в Украине, которые запланированы на июнь 2021 года.

Скандал с рэпером в Одессе

В 2019 году российский рэпер Моргенштерн во время выступления в Одессе назвал траур по погибшим при пожаре в Одесском колледже показухой и призвал лучше проводить проверки по пожарной безопасности.

Тогда в колледже экономики, права и гостинично-ресторанного бизнеса вспыхнул пожар, где погибло 10 и пострадали еще 30 людей.

Фото: Morgenshtern