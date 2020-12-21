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Євгенія Шапоренко |

Не могла вставать с кровати: Мишель Андраде получила серьезную травму

Украинская певица Мишель Андраде сильно травмировалась, из-за чего пришлось отменить выступление.

— Вчера мы отменили очень крутое выступление, к которому готовились с командой режиссеров и танцоров. Это должна была быть крутая постановка на мой новый трек Mirror, — рассказала певица.

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Андраде поделилась, что перед каждой тренировкой проводила тщательную разминку. Однако в один день самоуверенность взяла верх, и девушка приступила к постановке без необходимой подготовки.

— Я повредила себе шею до такой степени, что самостоятельно не могла вставать с кровати и двигать головой, — добавила Мишель Андраде.

 

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Публикация от Michelle Andrádе (@mishvirmish)

Мишель Андраде полностью разделась в клипе Tonight

Певица Мишель Андраде выпустила клип Tonight из предстоящего альбома.

В ролике Мишель устроила вечеринку с танцами на пилоне, мотоциклами, прыжками с парашютом и полным оголением.

Фото: Michelle Andrádе

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