Популярная певица Кэти Перри опубликовала клип на песню Not the End of the World.

Перри оказывается на космическом корабле вместе с инопланетянами и ожидает самоуничтожения планеты Земля.

В песне поп-звезда призывает продолжать двигаться вперед и, несмотря на любые проблемы, не терять надежды.

— Золотистый лучик можно увидеть за каждой тучей.

Грусть можно перевернуть с ног на голову.

Ты видишь только обрыв, а я вижу способ взлететь.

Я просто наслаждаюсь приключением, — поет артистка.

Читайте: Беременная Кэти Перри полностью разделась в новом клипе

Видео заканчивается тем, что певица спасает планету. После этого она наряжается в платье, на котором изображена планета Юпитер, и устраивает вечеринку, где празднует свою победу вместе с инопланетянами.

Кэти Перри стала мамой

Недавно у Кэти Перри и ее мужа Орландо Блума родилась дочь Дейзи Дав Блум.

Пара объявила о пополнении в семье на странице благотворительной организации UNICEF, цель которой — привлечь внимание к проблеме трудных родов, рождения больных детей, а иногда и гибели матери и ребенка из-за плохо развитой медицины.