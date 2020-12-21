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Факты / Шоу-бизнес / Музыка
Єлизавета Ловцова |

Not the End of the World: Кэти Перри развлеклась с инопланетянами в новом клипе

Популярная певица Кэти Перри опубликовала клип на песню Not the End of the World.

Перри оказывается на космическом корабле вместе с инопланетянами и ожидает самоуничтожения планеты Земля.

В песне поп-звезда призывает продолжать двигаться вперед и,  несмотря на любые проблемы, не терять надежды.

— Золотистый лучик можно увидеть за каждой тучей.
Грусть можно перевернуть с ног на голову.
Ты видишь только обрыв, а я вижу способ взлететь.
Я просто наслаждаюсь приключением, — поет артистка.

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Видео заканчивается тем, что певица спасает планету. После этого она наряжается в платье, на котором изображена планета Юпитер, и устраивает вечеринку, где празднует свою победу вместе с инопланетянами.

Кэти Перри стала мамой

Недавно у Кэти Перри и ее мужа Орландо Блума родилась дочь Дейзи Дав Блум.

Пара объявила о пополнении в семье на странице благотворительной организации UNICEF, цель которой — привлечь внимание к проблеме трудных родов, рождения больных детей, а иногда и гибели матери и ребенка из-за плохо развитой медицины.

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