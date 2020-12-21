Одна из самых известных американских певиц Ариана Гранде выходит замуж.
Избранником 27-летней артистки стал Далтон Гомес, отношения с которым Ариана впервые намекнула весной 2020.
Фото обручального кольца Арианы Гранде в Instagram, объединенное с серией снимков вместе с Далтоном, не оставили поклонникам никакого выбора.
Фотографии звезда подписала с подписью Навсегда и еще дольше.
В комментариях к публикации заметили и реакцию Джоан Гранде, матери певицы.
Женщина призналась, что очень рада приветствовать Далтона Гомеса в своей семье.
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По мнению части поклонников, стоит ждать свадебную церемонию, а только потом приветствовать молодоженов.
Известно, что в 2018 году Ариана Гранде уже приняла предложение о замужестве от своего бойфренда Пита Дэвидсона, однако по ряду обстоятельств свадьба была отменена, а пара вскоре разошлась.
В то же время Ариана узнала о смерти своего бывшего парня, исполнителя Мака Миллера. По словам инсайдеров, певица долгое время не могла прийти в себя после такой потери, поскольку знала, что Мак продолжал ее любить.