Одна из самых известных американских певиц Ариана Гранде выходит замуж.

Избранником 27-летней артистки стал Далтон Гомес, отношения с которым Ариана впервые намекнула весной 2020.

Фото обручального кольца Арианы Гранде в Instagram, объединенное с серией снимков вместе с Далтоном, не оставили поклонникам никакого выбора.

Фотографии звезда подписала с подписью Навсегда и еще дольше.

В комментариях к публикации заметили и реакцию Джоан Гранде, матери певицы.

Женщина призналась, что очень рада приветствовать Далтона Гомеса в своей семье.

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По мнению части поклонников, стоит ждать свадебную церемонию, а только потом приветствовать молодоженов.

Известно, что в 2018 году Ариана Гранде уже приняла предложение о замужестве от своего бойфренда Пита Дэвидсона, однако по ряду обстоятельств свадьба была отменена, а пара вскоре разошлась.

В то же время Ариана узнала о смерти своего бывшего парня, исполнителя Мака Миллера. По словам инсайдеров, певица долгое время не могла прийти в себя после такой потери, поскольку знала, что Мак продолжал ее любить.