Известная российская актриса Анастасия Заворотнюк шаг за шагом приближается к выздоровлению после онкологии.

Об этом в одном из интервью рассказала Ольга Прокофьева, всем известная по роли Жанны Аркадьевны в сериале Моя прекрасная няня.

По ее словам, они с Анастасией Заворотнюк дружили, когда снимались вместе. Актрисы сохранили близкие отношения даже после завершения съемок.

— Сохраняется теплая волна от всего прожитого. С Настей пересекались на каких-то фестивалях, всегда всё вспоминали, болтали, потом разбегались к своим детям. У нас остались хорошие приятельские отношения, — отметила артистка.

По словам Ольги Прокофьевой, когда Заворотнюк заболела, ее близкие дали понять, что она сама хочет справляться со своими проблемами, и попросили не беспокоить.

— Не любопытствовала, не передавала приветы через подруг, но прекрасно известно, что мы все переживаем. Насте очень повезло, у нее грандиозная семья, любящие люди вокруг. Я очень верю, что сейчас она идет на поправку, — подытожила актриса.

Анастасия Заворотнюк вылечилась от рака

Известная российская актриса Анастасия Заворотнюк смогла остановить рак, с которым боролась в течение последних лет.

О том, что главная героиня сериала Моя прекрасная няня Анастасия Заворотнюк борется с раком, стало известно осенью 2019 года. Актрисе диагностировали глиобластому — одну из самых опасных форм рака.

За это время актриса перенесла несколько операций, а СМИ успели распространить слухи о полном и неизлечимом параличе и даже смерти Заворотнюк.

Петр Чернышев с тех пор отказывается от всех выступлений и никак не комментирует состояние жены, а сама Анастасия оборвала общение с поклонниками и журналистами.

Фото: Анастасия Заворотнюк, Ольга Прокофьева