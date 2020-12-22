22 декабря стало известно о смерти известного французского актера театра и кино Клода Брассера, ему было 84 года. Причина смерти пока неизвестна, однако это был не коронавирус. Его похоронят в Париже рядом отцом.

Клод Брассер известный благодаря ролям в фильмах Бум, Бум 2, Семь смертных грехов, Детектив, Любовь на троих, И слоны бывают неверны и тому подобное.

Брассер родился в семье актеров в 1936 году, его настоящая фамилия — Эспинасс. Крестным отцом актера был известный писатель Эрнест Хемингуэй.

При жизни он сыграл в ряде фильмов и спектаклей, а за свою деятельность дважды получил премию Сезар.

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Смерть Александра Курляндского

21 декабря в России умер сценарист Александр Курляндский. Это создатель известных мультфильмов Ну, погоди, Великолепный Гоша и Возвращение блудного попугая.

Кроме того, он написал ряд книг — как для взрослых, так и для детей.