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Валентина Чорна |

Травма Jerry Heil, премьера Buntarka и Covid-19 у Дорофеевой — ТОП новости украинского шоу-бизнеса

Мы активно следим за событиями в украинском шоу-бизнесе. Поэтому собрали для вас подборку самых интересных новостей за последние сутки.

Известная украинская певица Jerry Heil травмировала руку.

Об этом она сообщила у себя на странице в Instagram в Stories. Артистка рассказала, что пришла на тренировку, но не смогла ничего сделать. Днем ранее девушка упала и, по ее словам, скорее всего, потянула запястье руки.

— Но, честно говоря, я не знаю, что там произошло, поэтому посоветуйте мне какого-то классного травматолога в Киеве, у которого можно сделать рентген, — просит певица.

  • Jerry Heil
  • Jerry Heil
  • Jerry Heil
  • Jerry Heil
  • Jerry Heil
  • Jerry Heil
Травма Jerry Heil, премьера Buntarka и Covid-19 у Дорофеевой — ТОП новости украинского шоу-бизнеса / 3 фотографии

Двадцатилетняя певица Валерия Цемко,  известная под псевдонимом BUNTARKA, выпустила новый клип на песню Доля. В черной-белой видеоработе Валерия в образе фотомодели показала свою работу перед камерой. Сам сингл девушка написала,  будучи еще 14-летним подростком, но только сейчас презентовала свое творчество.

Известная украинская певица Надя Дорофееева активно развивает свой блог в Instagram. В stories она решила дать ответы на вопросы от подписчиков. Поклонники певицы поинтересовались, болела ли она коронавирусом. В ответ Надя обнародовала свое фото, сделанное за кулисами “Танцев со звездами”, и ограничилась одним словом: “Да”. О своей болезни артистка  ранее не сообщала.

Надя Дорофеєва

Не могла вставать с постели: Мишель Андраде получила серьезную травму

Украинская певица Мишель Андраде сильно травмировалась, из-за чего пришлось отменить ее выступление.

Андраде поделилась, что перед каждой тренировкой проводила тщательную разминку. Однако однажды самоуверенность взяла верх, и девушка начала репетицию без необходимой подготовки.

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