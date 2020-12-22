Мы активно следим за событиями в украинском шоу-бизнесе. Поэтому собрали для вас подборку самых интересных новостей за последние сутки.
Известная украинская певица Jerry Heil травмировала руку.
Об этом она сообщила у себя на странице в Instagram в Stories. Артистка рассказала, что пришла на тренировку, но не смогла ничего сделать. Днем ранее девушка упала и, по ее словам, скорее всего, потянула запястье руки.
— Но, честно говоря, я не знаю, что там произошло, поэтому посоветуйте мне какого-то классного травматолога в Киеве, у которого можно сделать рентген, — просит певица.
Двадцатилетняя певица Валерия Цемко, известная под псевдонимом BUNTARKA, выпустила новый клип на песню Доля. В черной-белой видеоработе Валерия в образе фотомодели показала свою работу перед камерой. Сам сингл девушка написала, будучи еще 14-летним подростком, но только сейчас презентовала свое творчество.
Известная украинская певица Надя Дорофееева активно развивает свой блог в Instagram. В stories она решила дать ответы на вопросы от подписчиков. Поклонники певицы поинтересовались, болела ли она коронавирусом. В ответ Надя обнародовала свое фото, сделанное за кулисами “Танцев со звездами”, и ограничилась одним словом: “Да”. О своей болезни артистка ранее не сообщала.
Не могла вставать с постели: Мишель Андраде получила серьезную травму
Украинская певица Мишель Андраде сильно травмировалась, из-за чего пришлось отменить ее выступление.
Андраде поделилась, что перед каждой тренировкой проводила тщательную разминку. Однако однажды самоуверенность взяла верх, и девушка начала репетицию без необходимой подготовки.