21 декабря состоялся финал проекта Супер топ-модель по-украински.

Победительницей проекта стала Татьяна Брик. Девушка получила 300 000 гривен и съемку на обложку модного глянцевого журнала.

Таня активно ведет свой блог в Instagram. Сразу после телевизионного финала шоу она опубликовала пост со словами благодарности своим поклонникам и всей команде шоу.

— Winner! Да, друзья, я это сделала! Это путь длиной в 6 лет !!! И вот она — ПОБЕДА! Спасибо большое всем, кто за меня болел, и тем, кто нет. Спасибо всей съемочной команде! Без вас всего бы этого не было! И спасибо моим родителям за то, что воспитали такого человека! Всех ооочень люблю!

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В своем Instagram Таня публикует фото со съемок шоу и рассказывает о том, что на проекте ей удалось полностью раскрыться.

— На проекте я раскрылась для вас полностью и это не значит что я вам навязываю свои вкусы и стандарты. Личная жизнь — это дело каждого. Мой внутренний зверь не мешает никому и проявляется по согласию. Моя жизнь такая, а ваше дело — принимать это или нет.

Таня часто делится полезными советами c подписчиками и рассказывает секреты ухода за собой зимой. Модель рекомендует спать минимум 8 часов, соблюдать водный баланс и принимать витамины. Также Татьяна Брик призывает подписчиков заниматься спортом вместе с ней. Она регулярно публикует комплекс своих тренировок.