Украинский певец Макс Барских выступил на финале проекта Супер топ-модель по-украински.

Финалистами шоу стали Саша Литвин, Даша Майстренко и Таня Брык.

Последний шагом к объявлению победителя проекта стало яркое дефиле в стиле шоу Victoria’s Seсret. Именно под музыку Макса Барских выходили девушки.

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— Когда девушки читали свои манифесты, я понимала, что горжусь ими, за них не стыдно. Саша, Даша и Таня — взрослые и осознанные. Этот тот случай, когда ты уже ни за кого конкретно не болеешь, потому что независимо от того, кто победит, все трое — достойны звания победительницы, — призналась ведущая Нового канала Алла Костромичева.

Победительницей проекта Супер топ-модель по-украински стала Татьяна Брык.

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Макс Барских — La Plage