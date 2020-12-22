Украинский певец Макс Барских выступил на финале проекта Супер топ-модель по-украински.
Финалистами шоу стали Саша Литвин, Даша Майстренко и Таня Брык.
Последний шагом к объявлению победителя проекта стало яркое дефиле в стиле шоу Victoria’s Seсret. Именно под музыку Макса Барских выходили девушки.
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— Когда девушки читали свои манифесты, я понимала, что горжусь ими, за них не стыдно. Саша, Даша и Таня — взрослые и осознанные. Этот тот случай, когда ты уже ни за кого конкретно не болеешь, потому что независимо от того, кто победит, все трое — достойны звания победительницы, — призналась ведущая Нового канала Алла Костромичева.
Победительницей проекта Супер топ-модель по-украински стала Татьяна Брык.
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Макс Барских — La Plage
Певец Макс Барских представил саундтрек к украинской эротической драме La Plage под названием Имена.
Трек посвящен эзотерическому путешествию двух родственных душ из прошлой жизни в нынешнюю, и их столкновению в новой реальности.