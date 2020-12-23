Известная американская модель и актриса Эмили Ратаковски находится на шестом месяце беременности. Ранее звезда не сообщала пол ребенка, но на своей странице в Instagram она намекнула на то, кто у нее родится.

В сториз она решила пообщаться с подписчиками. Модель предложила поклонникам называть определенную вещь, а она взамен должна была показать фото с ней. Фоловеры решили поинтересоваться, что она читает. В ответ Эмили опубликовала фото, на котором изображена книга с названием Girlhood (в переводе с англ. — Девичество).

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Выбор книги, в которой рассказывается о формировании сознания девочек и этапах их взросления, может свидетельствовать о том, что таким образом, модель готовится к рождению девочки, — подумали подписчики.

На шестом месяце беременности: Эмили Ратаковски выставила обнаженное фото

Американская модель и актриса Эмили Ратаковски поделилась с фанатами новым пикантным снимком.

29-летняя беременная знаменитость опубликовала в Instagram откровенное фото. На нем звезда позирует полностью обнаженной в отражении зеркала в ванной.

Фото: emrata