PCEtLSDQndC1INC00L7QsdCw0LLQu9C10L3QsCDRgNC10LrQu9Cw0LzQvNCwIGZ1bGxzY3JlZW4gLS0hPg==
Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
ФАКТЫ iPad / iPhone ФАКТЫ Android
Факты / Шоу-бизнес / Мода
Наташа Тарчевська |

Муза Лагерфельда: умерла британская модель Стелла Теннант

Известная британская модель Стелла Теннант умерла в Великобритании. На днях она отпраздновала свое 50-летие.

Причину смерти Стеллы Теннант семья не разглашает из соображений приватности: указывается, что смерть наступила внезапно.

— Стелла была замечательной женщиной и вдохновением для всех нас. Мы будем очень скучать по ней. Семья просит об уважении к частной жизни, подробности касательно панихиды объявят позже, — говорится в сообщении представителей семьи Теннант.

Стелла Теннант умерла в 50 лет

Читайте: Умер Клод Брассёр — звезда фильмов Бум и Семь смертных грехов

Кем была Стелла Теннант

Стелла Теннант была моделью мирового уровня, чей пик популярности пришелся на 1990-е годы.

Она украсила десятки обложок известных глянцевых изданий мира — от Vogue до Harper’s Bazaar.

Также модель участвовала во многих показах мод, представляя одежду самых популярных модных домов.

Теннант долгое время оставалась музой Карла Лагерфельда.

Источник: The Guardian

Фото: Depositphotos

Теги: , ,
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
fakty_logo
Читайте новини Факти ICTV у Google News.
Довіряйте лише перевіреним фактам.
Приєднатись
Загружается…
Загружается…

Вверх Вверх

Нашли ошибку в тексте?

Ошибка