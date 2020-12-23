Стелла Теннант умерла в 50 лет

Известная британская модель Стелла Теннант умерла в Великобритании. На днях она отпраздновала свое 50-летие.
Причину смерти Стеллы Теннант семья не разглашает из соображений приватности: указывается, что смерть наступила внезапно.
— Стелла была замечательной женщиной и вдохновением для всех нас. Мы будем очень скучать по ней. Семья просит об уважении к частной жизни, подробности касательно панихиды объявят позже, — говорится в сообщении представителей семьи Теннант.
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Кем была Стелла Теннант
Стелла Теннант была моделью мирового уровня, чей пик популярности пришелся на 1990-е годы.
Она украсила десятки обложок известных глянцевых изданий мира — от Vogue до Harper’s Bazaar.
Также модель участвовала во многих показах мод, представляя одежду самых популярных модных домов.
Теннант долгое время оставалась музой Карла Лагерфельда.