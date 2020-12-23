Известная украинская певица София Ротару вернулась в Украину после выступления на премии Песня года в Москве, чтобы спеть в Вечернем квартале.

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На фан-странице артистки в Instagram поклонники опубликовали видео, на котором София Ротару исполняет песню Музыка моей любви. В красивом длинном платье красного цвета звезда появилась на публике. Визит артистки на Вечерний квартал стал сюрпризом для зрителей.

Софию Михайловну пришли поддержать ее родные: сын Руслан с женой Светланой и дочерью Софией.

Публика неоднозначно отреагировала на возвращение Софии Ротару. Поклонники певицы в комментариях пишут, что она, как всегда, шикарно выглядит. Другие негативно восприняли ее возвращение, утверждая, что они не хотят слышать и видеть артистку, которая выступала в Москве.



















На две страны — это позор: София Ротару вернулась в Украину после выступления в РФ / 5 фотографий

Выступление Софии Ротару на премии Песня года в Москве

Украинская певица София Ротару София Ротару выступила на премии Песня года в России.

Ротару исполнила две песни: Червона рута и Сердце размером с солнце. После выступления певица раздавала автографы.

Ранее концертный директор Софии Ротару Сергей Лавров заявлял, что гонорара за выступление певица не получит.

Фото: svitsketv