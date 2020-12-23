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Юлія Захарченко |

Обнаженные грудь и живот: самые сексуальные фото Ким Кардашьян, Эмили Ратаковски и Кайли Дженнер

Американские знаменитости активно пользуются социальными сетями и иногда публикуют откровенные фотографии. Факты ICTV сделали подборку горячих снимков, которые постят Ким Кардашьян, Эмили Ратаковськи и Кайли Дженнер в Instagram.

Известная американская телезвезда Ким Кардашьян опубликовала несколько образов своих горячих снимков в Instagram.

Например, в одном из них девушка стоит в черном длинном платье, которое немного прикрывает соски, но также оголяет шею, плечи и всю грудь. Правая нога при этом элегантно выглядывает из-под наряда.

  • Ким Кардашьян, Эмили Ратаковски и Кайли Дженнер — фото
  • Ким Кардашьян, Эмили Ратаковски и Кайли Дженнер — фото
  • Ким Кардашьян, Эмили Ратаковски и Кайли Дженнер — фото
  • Ким Кардашьян, Эмили Ратаковски и Кайли Дженнер — фото
  • Ким Кардашьян, Эмили Ратаковски и Кайли Дженнер — фото
  • Ким Кардашьян, Эмили Ратаковски и Кайли Дженнер — фото
  • Ким Кардашьян, Эмили Ратаковски и Кайли Дженнер — фото
  • Ким Кардашьян, Эмили Ратаковски и Кайли Дженнер — фото
  • Ким Кардашьян, Эмили Ратаковски и Кайли Дженнер — фото
  • Ким Кардашьян, Эмили Ратаковски и Кайли Дженнер — фото
  • Ким Кардашьян, Эмили Ратаковски и Кайли Дженнер — фото
  • Ким Кардашьян, Эмили Ратаковски и Кайли Дженнер — фото
  • Ким Кардашьян, Эмили Ратаковски и Кайли Дженнер — фото
  • Ким Кардашьян, Эмили Ратаковски и Кайли Дженнер — фото
  • Ким Кардашьян, Эмили Ратаковски и Кайли Дженнер — фото
  • Ким Кардашьян, Эмили Ратаковски и Кайли Дженнер — фото
  • Ким Кардашьян, Эмили Ратаковски и Кайли Дженнер — фото
  • Ким Кардашьян, Эмили Ратаковски и Кайли Дженнер — фото
Обнаженные грудь и живот: самые сексуальные фото Ким Кардашьян, Эмили Ратаковски и Кайли Дженнер / 9 фотографий

Знаменитая американская модель Эмили Ратаковски решила ответить на вопросы подписчиков на своей странице в социальной сети.

Так, в одном из них Ратаковски показала свой любимый образ на Met Gala (также известном как Институт костюма — ежегодное модное мероприятие, на котором знаменитости показывают наряды модельеров).

На фотографии девушка одета в блестящее телесное платье с открытым животом, которое немного прикрывает ее красивую грудь. На голову модель надела обруч с крыльями.

  • Ким Кардашьян, Эмили Ратаковски и Кайли Дженнер — фото
  • Ким Кардашьян, Эмили Ратаковски и Кайли Дженнер — фото
  • Ким Кардашьян, Эмили Ратаковски и Кайли Дженнер — фото
  • Ким Кардашьян, Эмили Ратаковски и Кайли Дженнер — фото
  • Ким Кардашьян, Эмили Ратаковски и Кайли Дженнер — фото
  • Ким Кардашьян, Эмили Ратаковски и Кайли Дженнер — фото
Обнаженные грудь и живот: самые сексуальные фото Ким Кардашьян, Эмили Ратаковски и Кайли Дженнер / 3 фотографии

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Самая младшая миллиардерша мира Кайли Дженнер также часто публикует разные фотографии на своей странице в Instagram.

Например, в одном из свежих постов знаменитость показала большую упругую грудь и красивую рельефную талию в светло-коричневом платье в обтяжку. На фотографии девушка также на черных каблуках с огромным вырезом на левой ноге.

  • Ким Кардашьян, Эмили Ратаковски и Кайли Дженнер — фото
  • Ким Кардашьян, Эмили Ратаковски и Кайли Дженнер — фото
  • Ким Кардашьян, Эмили Ратаковски и Кайли Дженнер — фото
  • Ким Кардашьян, Эмили Ратаковски и Кайли Дженнер — фото
Обнаженные грудь и живот: самые сексуальные фото Ким Кардашьян, Эмили Ратаковски и Кайли Дженнер / 2 фотографии

Кайли Дженнер поделилась откровенным видео

Одна из самых молодых миллиардеров в мире Кайли Дженнер опубликовала горячее архивное видео из рекламной кампании своего косметического бренда Kylie Skin.

На ролике Кайли в бикини демонстрирует, как нужно втирать в кожу защитное средство от солнца. Видео ранее нигде не публиковалось.

Фото: Кайли Дженнер, Ким Кардашьян, Емили Ратаковски

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