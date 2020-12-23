Интервью Ксении Мишиной о домашнем насилии и бедности

Популярная актриса и главная героиня шоу Холостячка на телеканале СТБ Ксения Мишина в очередной раз поддержала жертв домашнего насилия, приведя пример своей личной трагедии.

Также Мишина рассказала о том времени, когда хотела вернуться в свою профессию и из-за недостатка средств была вынуждена голодать. Об этом девушка сообщила в интервью программе Зірковий шлях.

— Было такое, что прямо нечего было кушать. Ты получаешь за час 200 грн, заходишь в магазин купить еды, и эти деньги потрачены. Кем я только не работала, например, аниматором. В детском садике и на днях рождениях я была бабочкой, — делится она.

К счастью, те времена давно прошли, и вскоре Ксения влюбилась и забеременела. После рождения ребенка девушку избил отец ее сына Платона. Мужчина спустил ее с лестницы во время одного из спектаклей в театре.

— Был момент, когда после рождения сына муж появился в театре. Он был пьян, когда побил меня непонятно за что. Прошел спектакль, я вышла к нему, и он меня просто спустил с лестницы, — отметила актриса.

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Ксения Мишина отметила, что ей потом звонили адвокаты ее бывшего мужчины. Впрочем, девушка до сей пор не понимает, с какой целью и зачем.

— Мне звонили какие-то его люди, адвокаты, и говорили, что подают на нас в гаагский суд. Говорю — ну вперед. Мне кажется, они там были все очень пьяные. Это был полнейший цирк, — иронизирует Мишина.

Вскоре мужчина пропал из жизни Мишиной и больше не появлялся. После рождения сына Платона он так ни разу его и не видел. Сам мальчик также не спрашивал маму об отце.

— Я очень долго готовилась к этому вопросу и думала, что ему отвечу — правду или неправду. Никогда мой ребенок об этом не спрашивал до этого времени. Если он захочет познакомиться с ним в старшем возрасте, когда я перестану за него отвечать, — ради Бога — иди, ищи и знакомься. Все равно этот мужчина — материал, из которого ты был сделан, — делится Мишина.

Сама актриса записала отчество мальчика на своего отца и дала ему свою фамилию.

— А зачем, для чего? Его не было, и он даже не захотел этого. Зачем? Алло, привет, можно? Нет, не нужно. Сын — это полностью мой человек, — отметила актриса.

Что известно о холостячке Ксении Мишиной