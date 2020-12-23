Интервью Ксении Мишиной о домашнем насилии и бедности

Популярная актриса и главная героиня шоу Холостячка на телеканале СТБ Ксения Мишина в очередной раз поддержала жертв домашнего насилия, приведя пример своей личной трагедии.
Также Мишина рассказала о том времени, когда хотела вернуться в свою профессию и из-за недостатка средств была вынуждена голодать. Об этом девушка сообщила в интервью программе Зірковий шлях.
— Было такое, что прямо нечего было кушать. Ты получаешь за час 200 грн, заходишь в магазин купить еды, и эти деньги потрачены.
Кем я только не работала, например, аниматором. В детском садике и на днях рождениях я была бабочкой, — делится она.
К счастью, те времена давно прошли, и вскоре Ксения влюбилась и забеременела. После рождения ребенка девушку избил отец ее сына Платона. Мужчина спустил ее с лестницы во время одного из спектаклей в театре.
— Был момент, когда после рождения сына муж появился в театре. Он был пьян, когда побил меня непонятно за что. Прошел спектакль, я вышла к нему, и он меня просто спустил с лестницы, — отметила актриса.
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Ксения Мишина отметила, что ей потом звонили адвокаты ее бывшего мужчины. Впрочем, девушка до сей пор не понимает, с какой целью и зачем.
— Мне звонили какие-то его люди, адвокаты, и говорили, что подают на нас в гаагский суд. Говорю — ну вперед.
Мне кажется, они там были все очень пьяные. Это был полнейший цирк, — иронизирует Мишина.
Вскоре мужчина пропал из жизни Мишиной и больше не появлялся. После рождения сына Платона он так ни разу его и не видел. Сам мальчик также не спрашивал маму об отце.
— Я очень долго готовилась к этому вопросу и думала, что ему отвечу — правду или неправду. Никогда мой ребенок об этом не спрашивал до этого времени.
Если он захочет познакомиться с ним в старшем возрасте, когда я перестану за него отвечать, — ради Бога — иди, ищи и знакомься. Все равно этот мужчина — материал, из которого ты был сделан, — делится Мишина.
Сама актриса записала отчество мальчика на своего отца и дала ему свою фамилию.
— А зачем, для чего? Его не было, и он даже не захотел этого. Зачем? Алло, привет, можно? Нет, не нужно. Сын — это полностью мой человек, — отметила актриса.
Что известно о холостячке Ксении Мишиной
Ксения Мишина стала главной героиней проекта Холостячка. За ее сердце боролись мужчины из разных уголков Украины.
После окончания университета Ксения стала актрисой Киевского академического Молодого театра. В студенческие годы Ксения влюбилась в женатого мужчину и забеременела. Однако пара так и не вышла сыграла свадьбу. Актриса воспитывает сына Платона, в чем ей помогают родители.
Фото: СТБ