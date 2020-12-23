На телеканале СТБ прошел финал романтического реалити-шоу Холостячка, во время которого актриса театра и кино Ксения Мишина приняла кольцо от Александра Эллерта.

Эксклюзивно для Фактов ICTV она рассказала, как справлялась со стрессовыми ситуациями в проекте, призналась, насколько она ревнива, и верит ли в гороскопы.

— Ксения, смотрели выпуски Холостячки по ТБ? Возможно, изменили отношение к какой-то ситуации или участнику?

— Да, конечно, все выпуски смотрела. Но выводы я делала еще во время участия в проекте. И ни об одном своем решении не пожалела.

— Как справлялись со стрессовыми ситуациями на шоу, когда узнавали о неискренности со стороны участников?

— На проекте было очень много сложных моментов, это правда. Но я старалась принимать каждую ситуацию, которая со мной случалась. Я уверена, что все испытания, не только в реалити, но и в обычной жизни, происходят с нами неслучайно. Нужно научиться делать определенные выводы и идти дальше. Я рада, что о вранье некоторых участников узнала в рамках съемок проекта, а не спустя какое-то время. Ведь в противном случае было бы намного больнее.

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— Верите ли вы гороскопы? Недавно, например, Хаял Алекперов составил вашу зодиакальную совместимость с участниками проекта…

— Я отношусь философски к гороскопам и совместимости. И верю в то, что если чего-то очень сильно хочешь, это обязательно с тобой случится!

— Насколько вы ревнивый человек? Как боретесь с этим чувством?

— Не скрою, я достаточно ревнива, но грань стараюсь не переходить. Если мне любимый человек объяснит, что ситуация совсем не такая, как я себе представила изначально, и поводов не доверять ему нет, вопрос будет исчерпан.

Финал реалити-шоу Холостячка

18 декабря состоялся финал шоу Холостячка, во время которого главная героиня Ксения Мишина отправилась на последние свидания с Алексеем Тригубенко и Александром Эллертом.

Кроме того, во время последней недели Ксения познакомила участников со своим отцом Александром.

Финальная церемония шоу проходила очень волнительно для всех, не обошлось и без слез.