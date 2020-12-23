Знаменитый сериал Секс в большом городе получит продолжение, которое должна выпустить стриминговая платформа HBO Max. Новый проект выйдет в формате одноименного мини-сериала.

Сериал закончился еще в 2004 году, но в 2008 и 2010 годах на экраны вышло два одноименных фильма, продолживших рассказ о жизнях главных героинь.

В съемках сериала примет участие почти вся знаменитая четверка из Нью-Йорка, а именно Сара Джессика Паркер, Кристин Дэвис и Синтия Никсон. От участия отказалась только одна актриса Ким Кэттролл, сыгравшая роль Саманты Джонс.

— Я больше никогда не буду играть Саманту. Я твердо решила закончить одну главу моей жизни и начать другую, — заявила звезда сериала еще в 2018 году.

Также одной из причин отказа стала ее долговременная вражда с Сарой Джессикой Паркер, сыгравшей главную героиню Кэрри Брэдшоу. Женщины так и не смогли найти общий язык.

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Ким не раз упоминала, что совершенно не против того, что ее заменит другая актриса.

— Это отличная роль. Раньше Саманту играла я, теперь пусть это делает другая. Возможно, Саманта станет афроамериканкой или испанкой — почему нет, — комментирует актриса.

Секс в большом городе — продолжение

В 2019 году вышла книга Кэндес Бушнелл Есть ли еще секс в большом городе, которая является продолжением Секса в большом городе.

Именно Кэндес 22 года назад выпустила сборник Секс в большом городе, который впоследствии лег в основу сценария легендарного сериала. Повествование в книге ведётся уже от лица самой писательницы, а не Кэрри Брэдшоу, где она рассказывает, на какие романтические приключения в Нью-Йорке может рассчитывать 50-летняя женщина.