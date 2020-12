Американская модель и одна из главных участниц реалити-шоу Ким Кардашьян опубликовала новое фото с отдыха вместе с семьей на своей странице в Instagram, на котором подписчики увидели подозрительную ретушь, в частности на Кортни Кардашьян.

На снимке позируют Ким, Кортни и Хлои Кардашьян, мама Крис Дженнер со своим парнем Коби, а также друг семьи и экс-супруг Кортни Скотт Дисик.

После публикации многие подписчики начали высказывать подозрения по поводу использования фотошопа, которого оказалось “слишком много”.

Читайте: Самые сексуальные фото Ким Кардашьян, Эмили Ратаковски и Кайли Дженнер

Бдительные поклонники семьи Кардашьян в шутку предполагают, что Кортни отсутствовала на снимке, но с помощью фотошопа оказалась в центре кадра.

Некоторые из подписчиков иронично отмечают, что Ким “случайно забыла добавить к фото” младшую сестру Кайли Дженнер.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Kim Kardashian West (@kimkardashian)

— Вы все выглядите при фотошоплеными, — оставляют комментарии подписчики под фото.

Это первое совместное фото семьи Кардашьян после шумного празднования 40-летия Ким. Весной 2020 года ее сестра Хлои заболела коронавирусом, поэтому все члены семьи соблюдают карантин и встречаются только на праздники.

Новое шоу Keeping Up With The Kardashians

Стриминговий сервис Hulu готовит новое реалити-шоу о семействе Кардашьян. В подписанном контракте указано, что проект появится на экранах уже в 2021 году.

Семья Кардашьян стала известной на весь мир после запуска реалити-шоу Keeping Up With The Kardashians.

На время карантина девушкам пришлось отказаться от большинства операторов, поэтому практически весь сезон Кардашьян снимали сами.

Фото: kimkardashian