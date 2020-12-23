Известная украинская певица Настя Каменских уже активно готовится к Новому 2021 году.

На своей странице в Instagram она опубликовала пост, посвященный необычному предновогоднему чек-листу. Певица поделилась списком дел, которые стоит выполнить для того, чтобы почувствовать праздничную атмосферу и классно встретить Новый год.

— Удивите подарком тех, кто даже не ожидает его от вас — коллег, соседей или даже просто прохожих. Это может быть что-то символическое. И подарить можно уже сейчас. Эмоции, которые вы получите в ответ — непередаваемые, — пишет певица.

Также Настя настаивает на том, что стоит подарить себе то, о чем долго мечтали и отмечает, что это обязательный пункт.

Читайте: Настя Каменских презентовала клип на песню Vibe

Артистка призывает своих подписчиков делать добрые дела. Например, помочь детям в акции “Дарунки на здоров’я”, а также рекомендует создать новогодний плейлист и слушать его постоянно.

Важным этапом при создании новогоднего настроения является атмосфера в доме. Поэтому Настя советует украсить дом и устроить ужин при свечах с близкими под музыку или просмотр фильма. И таким образом провести старый год и почувствовать приближение нового.

Артистка советует написать список из 10 или более достижений этого года и того, за что вы ему благодарны. А также подробно расписать список из 10 крутых целей на 2021, чтобы реализовать все задуманное.

— Сделайте генеральную уборку. Дома, гардероба, телефона, социальных сетей, привычек, страхов. Уберите все лишнее и возьмите в новый год только необходимое. Кстати, одежду, которую вы решили убрать из гардероба, можно отдать на переработку. Не поленитесь это сделать, — пишет певица.

И последним пунктом в предновогоднем чек-листе Настя призывает подписчиков поверить в чудо, как в детстве, и начать замечать его вокруг.

Цвета Нового года 2021: в чем встречать и как украсить интерьер

2021 пройдет под знаком белого металлического Быка. По восточному календарю он начнется 12 февраля 2021 и продлится до 31 января 2022 года. Узнайте в каком цвете встретить Новый год.

Фото: kamenskux