Из американского отделения сервиса Netflix исчезли все фильмы с участием Джонни Деппа. Фильмы с актером доступны только подписчикам сервиса за пределами США.

Netflix пока что не давал об этом решении никаких официальных заявлений, однако все названия фильмов с Джонни Деппом исчезли из каталога.

Подписчики сервиса заметили это и начали активно обсуждать в Twitter — большинство из них убеждены, что инцидент тесно связан с судебным делом по поводу конфликта Джонни Деппа и Эмбер Херт, бывшей жены, обвинившей актера в домашнем насилии.

Apparently Netflix removed all of Johnny Depp’s movies ???????? pic.twitter.com/12gon1OWR4 — Dashing David (@DashingDavidYT) December 22, 2020

Незадолго до этого сервис исключил актера Шайю ЛаБафе из списка претендентов на Оскар, после недавних заявлений его бывшей девушки — певицы FKA Twings о применении к ней физического и психологического насилия.

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В ноябре этого года Верховный суд Лондона признал доказанными 12 случаев нападения Джонни Деппа на Эмбер, после чего актер уже лишился своей роли волшебника Грин-де-Вальда во франшизе Фантастические твари.

Замена Джонни Деппа в Фантастических тварях

Датский актер Мадс Миккельсен заменит Джонни Деппа в третьей части фильма Фантастические твари и где они обитают.

Миккельсен очень понравился режиссеру первых двух частей франшизы Дэвиду Йейтсу и теперь он сыграет волшебника. Актер присоединится к съемкам в ближайшее время, поскольку производство фильма уже началось.