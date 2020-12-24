Убила бы и съела: Полякова об измене и самом дорогом клипе в карьере

Украинская певица Ольга Полякова рассказала, сколько стоит ее дорогой клип и почему сложно быть блондинкой.

Длинные кудри артистки это не только часть образа, но и очень дорогое удовольствие, ведь, по словам певицы, уход за волосами обходится очень дорого.

Полякова признается, длина ее ног составляет 126 см, хотя в детстве она очень комплексовала из-за своего роста. А кроме этого, обижалась на мать, что та не верила в ее певческий талант и творческую реализацию.

— Шоу-бизнес — это дорогой и тяжелый труд, — отметила Оля.

Однако первые деньги артистка заработала, продавая жевательные резинки в поселке Ставище Киевской области, а за вырученные средства приобрела велосипед. Самым дорогим в своей карьере называет клип Лед тронулся авторства Алана Бадоева. Эта картина певице обошлась в $100 тыс.

Райдер Поляковой очень прост: вода, чистые шторы и белые полотенца, но говорит, что иногда заказчики и этого выполнить не могут. Сейчас певицу в 20 раз меньше приглашают на корпоративы, но признается, что к 2020 году было много хороших моментов. Например, она наконец познакомилась со своими детьми.

На вопрос, простила бы измену, отвечает однозначно: нет!

— Убила бы и съела!

Поскольку скоро в Украину придут новогодние праздники, то Оля поделилась тремя компонентами удачного праздничного стола: печеная утка с яблоками и корицей, собственный сыр и шампанское.

У Королевы ночи Оли Поляковой также есть нерушимые правила. Каждый год 31 декабря она садится… нет, не за праздничный стол, а в свою машину и едет выступать на корпоративы. Певица волнуется, чтобы и в этом году ее традиция не нарушилась.

— Раньше декабрь — это был самый жатвенный месяц, мы могли закрыть все свои дыры и немножко накопить, чтобы иметь возможность делать новые шоу, новые песни, как-то жить в слепые месяцы — январь и февраль. Сейчас нет этого.

А Поляковой новогодний корпоратив очень нужен, потому что королевская жизнь требует королевских затрат. В этом году она может вздохнуть с облегчением, потому что уже имеет три заказа на выступления.