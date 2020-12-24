Юрий Бардаш стал отцом во второй раз (ФОТО)

Известный украинский продюсер и экс-участник группы Грибы Юрий Бардаш во второй раз стал отцом.

Его жена Елизавета родила девочку, которую супруги назвали Сарой.

Этой новостью певец поделился на своей странице в Instagram.

На фото изображена Елизавета, которая держит на руках новорожденного ребенка.

— Через покаяние, нам даруется прощение, а значит — преображению быть. Сара, — подписал фото исполнитель.

Также в соцсети Бардаша появилось фото, где сам отец лежит у камина рядом с Сарой.

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Бардаш показал поклонникам фото с ножницами, намекающее на то, что именно он перерезал пуповину ребенку.

Девочка стала первым совместным ребенком Елизаветы и Юрия Бардашей.

У продюсера также есть сын Георгий, который родился в браке с бывшей женой — украинской певицей Кристиной Луной.

Сара же стала первым совместным ребенком для Юрия и Елизаветы Бардаш.

Мамы в украинском шоу-бизнесе

В период карантина украинский шоу-бизнес пополнился звездными мамочками. В этом году родили певицы Джамала, Наталья Жижченко и Светлана Тарабарова.

Больше об историях счастливого материнства в период пандемии читайте в материале Фактов ICTV.

Фото: youra.bardash