Помолвка Кардашьян, пожертвования Бейонсе и гнев Тома Круза

За последние сутки в мире Голливуда произошло множество интересных событий. Например, недавно в СМИ попала запись того, как Том Круз обругал работников, которые не придерживались мер предосторожности от Covid-19 на съемках фильма Миссия Невыполнима 7.

История получила продолжение — некоторым сотрудникам это не понравилось и они уволились. Факты ICTV подготовили подборку самых интересных новостей в мире иностранного шоу-бизнеса за 24 декабря.

Бейонсе пожертвовала $500 тыс. людям, которым грозит выселение из-за пандемии коронавируса

Бейонсе в рамках своего фонда BeyGOOD пожертвовала $500 тыс. нуждающимся семьям, пострадавшим от пандемии коронавируса.

Мама троих детей надеется изменить ситуацию к лучшему, поскольку бесчисленное количество людей либо потеряли, либо находятся на грани потери своих домов из-за отсутствия стабильности или доходов в условиях глобального кризиса.

Пожертвования из грантов в размере $5 тыс. распределят среди 100 получателей в конце января. Онлайн-заявки на пособие станут доступны с 7 января 2021 года, второй раунд заявок откроется в феврале.

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Хлои Кардашьян отрицает, что помолвлена с Тристаном

Хлои Кардашьян посмеялась над слухами, что она помолвлена с Тристаном Томпсоном после того, как ее заметили с огромным кольцом на пальце. 28-лентий Тристан является отцом двухлетней дочери Тру 36-летней звезды.

В 2018 году был скандал вокруг рождения их ребенка на фоне обвинений в том, что Тристан изменял Хлои с множеством женщин на протяжении всей ее беременности. А несколько месяцев спустя, когда появились слухи, что Тристан целовался с 23-летней подругой Хлои Джордин Вудс, роман рухнул.

Однако сплетни о примирении появились нескоро, и некоторые поклонники Кардашьян надеялись, что Хлои и Тристан поженятся. На их надежды, похоже, ответили, когда Хлои заметили с гигантским бриллиантовым кольцом на безымянном пальце во время шоппинга. Однако источник, близкий к звезде, отрицает, что она помолвлена.

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Команда фильма Миссия невыполнима 7 недовольна после гнева Тома Круза из-за коронавируса

На прошлой неделе в СМИ попала запись того, как Том Круз кричит на членов команды фильма Миссия Невыполнима 7, которые не придерживались мер предосторожности от коронавируса. Актер пригрозил уволить любого, кто нарушит их.

Он заявил, что вся голливудская индустрия наблюдает за тем, как создается его новый фильм. Теперь участники съемок с тревогой ходят на работу. Некоторые члены команды уже уволились в знак протеста против гневных вспышек Круза.

По его словам, права на ошибку нет, особенно когда было закрыто так много других производств. В то время как Миссия невыполнима 7 снималась в Великобритании и Европе на протяжении всей пандемии, многие другие фильмы закрыли из-за коронавируса.

Самые сексуальные фото Ким Кардашьян, Эмили Ратаковски и Кайли Дженнер

Американские знаменитости активно пользуются социальными сетями и иногда публикуют откровенные фотографии. Факты ICTV сделали подборку горячих снимков, которые постят Ким Кардашьян, Эмили Ратаковски и Кайли Дженнер в Instagram. Известная американская телезвезда Ким Кардашьян опубликовала несколько своих самых сексуальных снимков в Instagram. Например, в одном из них девушка стоит в черном длинном платье, которое немного прикрывает соски, но также оголяет шею, плечи и всю грудь. Правая нога при этом элегантно выглядывает из-под наряда.

Фото: Тристан Томпсон, Бейонсе, Getty Images

Источник: The Mirror