Бекхэм, Роналду, Лопес и Бибер: как мировые звезды празднуют Рождество

25 декабря в мире празднуют Рождество по григорианскому календарю. На Западе Рождество считается более важным праздником чем Новый год. Его обычно проводят за семейным ужином дома.
Как проходит этот день в популярных мировых звезд в условиях пандемии, узнавали Факты ICTV.
Криштиану Роналду
Звездный нападающий Ювентуса и сборной Португалии проводит время с семьей в тематических рождественских костюмах.
— Желаю вам счастливого Рождества! Много любви, здоровья и счастья.
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Звездная семья Бекхэмов
Футболист Дэвид Бекхэм вместе с женой Викторией и детьми празднует Рождество в одинаковых пижамах.
— Особые моменты вместе с семьей. Счастливого Рождества всем, — написал он в соцсетях.
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Селин Дион
Певица Селин Дион также проводит день в семейном кругу.
— Пусть этот праздничный сезон подарит всем вам подарки любви, мира, крепкого здоровья и обещания светлых дней в Новом году!
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Джастин Бибер
Канадский поп-певец вместе с любимо Хейли наслаждается атмосферой у елки.
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Брюс Уиллис
Любимая американского актера Брюса Уиллиса поделилась теплым снимком, где пара вместе с детьми стоит у украшенного дома. Все члены семьи надели костюмы в черно-красную клетку.
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Дженнифер Лопес
Американская актриса и певица Дженнифер Лопес встретила праздник в роскошном красном платье.
— Ночь перед Рождеством. Желаю всем прекрасного Сочельника!
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Где празднует Рождество королева Елизавета
Королева Великобритании Елизавета II празднует Рождество с мужем. Они отделились от других членов королевской семьи.
Супруги проведут этот день в Виндзорском замке, подробнее о праздновании Рождества королевы Елизаветы читайте в материале Фактов ICTV.