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Людмила Богданова |

Бекхэм, Роналду, Лопес и Бибер: как мировые звезды празднуют Рождество

25 декабря в мире празднуют Рождество по григорианскому календарю. На Западе Рождество считается более важным праздником чем Новый год. Его обычно проводят за семейным ужином дома.

Как проходит этот день в популярных мировых звезд в условиях пандемии, узнавали Факты ICTV.

Криштиану Роналду

Звездный нападающий Ювентуса и сборной Португалии проводит время с семьей в тематических рождественских костюмах.

— Желаю вам счастливого Рождества! Много любви, здоровья и счастья.

 

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Публикация от Cristiano Ronaldo (@cristiano)

Звездная семья Бекхэмов

Футболист Дэвид Бекхэм вместе с женой Викторией и детьми празднует Рождество в одинаковых пижамах.

— Особые моменты вместе с семьей. Счастливого Рождества всем, — написал он в соцсетях.

 

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Публикация от David Beckham (@davidbeckham)

Селин Дион

Певица Селин Дион также проводит день в семейном кругу.

— Пусть этот праздничный сезон подарит всем вам подарки любви, мира, крепкого здоровья и обещания светлых дней в Новом году!

 

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Публикация от Céline Dion (@celinedion)

Джастин Бибер

Канадский поп-певец вместе с любимо Хейли наслаждается атмосферой у елки.

 

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Публикация от Justin Bieber (@justinbieber)

Брюс Уиллис

Любимая американского актера Брюса Уиллиса поделилась теплым снимком, где пара вместе с детьми стоит у украшенного дома. Все члены семьи надели костюмы в черно-красную клетку.

 

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Публикация от Emma Heming Willis (@emmahemingwillis)

Дженнифер Лопес

Американская актриса и певица Дженнифер Лопес встретила праздник в роскошном красном платье.

— Ночь перед Рождеством. Желаю всем прекрасного Сочельника!

 

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Публикация от Jennifer Lopez (@jlo)

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Где празднует Рождество королева Елизавета

Королева Великобритании Елизавета II празднует Рождество с мужем. Они отделились от других членов королевской семьи.

Супруги проведут этот день в Виндзорском замке, подробнее о праздновании Рождества королевы Елизаветы читайте в материале Фактов ICTV.

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