Завершение 2020 — идеальная пора для того, чтобы расслабиться и обдумать, каким будет следующий год и чего от него можно будет ожидать.

Для тех, кто не привык к мыльным операм и сладким комедиям с предсказуемым сюжетом, сериалы на выходные перед праздниками должны мотивировать, привлекать и заставлять самостоятельно искать ответы на поставленные вопросы.

Чтобы отвлечься от праздничной эйфории и окунуться в мир отношений, психологии, драмы и детективных головоломок, Факты ICTV подготовили для вас семь сериалов на выходные, которые вы могли пропустить, однако можете посмотреть уже в это Рождество.

Захват 2019

Сюжет этого детектива является особо актуальным в современном мире, где буквально на каждом углу за людьми следят камеры.

Сюжет сериала разворачивается вокруг оправданного военного преступника Шона Эвэри. Не успев насладиться свободой, парень получает новые обвинения, на этот раз в похищении и убийстве своего адвоката — молодой Ханны Робертс.

Главной уликой по делу становится видеозапись с камер наблюдения, где солдат ругался з адвокатом на одной из улиц города.

Молодая следователь Рейчел Кери, ведущая дело военного, постепенно начинает осознавать, что записи — это подделка.

Интересно, что сериал будет держать зрителей в напряжении от первого и до последнего сезона, а все догадки с каждым новым поворотом будут рушиться, словно карточный домик. Зрителю покажут, как технологии становятся жестоким инструментом в руках спецслужб.

Острые предметы 2018

Атмосферный психологический детектив с Эми Адамс в главной роли. Героиня Камилла, не совсем успешный журналист, вынуждена отправиться в командировку в родной город, где она родилась и провела детство.

Нужно написать статью о пропаже местной школьницы. Что примечательно, в прошлом году имел место аналогичный инцидент.

Камилла приходит к выводу, что в городке появился настоящий маньяк. Приступив к работе, она замечает, что местных жителей ее деятельность настораживает, и это не единственная проблема.

Призраки прошлого атаковали ее сразу же после приезда, а родная мать, живущая с новой семьей, не очень рада видеть дочь дома.

Блудный сын 2019

Неординарный психологический триллер для фанатов легендарного Декстера. В главных ролях — Том Пейн и Майкл Шин.

Главный герой Майкл — сын опасного серийного убийцы по кличке Хирург, что не помешало парню быть одним из самых успешных работников ФБР.

Он прекрасно понимает психологию преступника, поскольку знает, как тот мыслит: в этом Майклу помогают папины гены.

В сериале прекрасно сняты немного безумные методы работы следователя, а его неуравновешенная психика в одной из серий даже станет причиной увольнения.

Однако перелом в сюжете случится тогда, когда жители Нью-Йорка узнают: у знаменитого убийцы Хирурга появился подражатель, и он на свободе.

Хороший доктор 2017

Сериальная драма придется по вкусу всем любителям Доктора Хауса. Главный герой Шон — хирург в местной больнице, серьезно отличающийся от своих коллег, поэтому на работе его не воспринимают всерьез.

Он не понимает шуток и оценивает ситуации слишком серьезно. Дело в том, что Шон болен, — у него синдром саванта, при котором в человеке сочетаются аутизм и гениальность.

У хирурга идеальная память и особый подход к решению проблем, однако иногда это будет мешать Шону делать правильные выводы.

Как избежать наказания за убийство 2014

Захватывающая юридическая драма с неподражаемой обладательницей Оскара Виолой Дэвис. Ее героиня — профессор и владелица адвокатского агентства Аннализ Киттинг. В университете она славится своей смелостью, творческим подходом к делу и хваткой настоящего адвоката.

Название сериала — это и есть название ее дисциплины, которую она преподает студентам, рассказывая о всех подводных камнях адвокатского дела.

Небольшой спойлер — группа первокурсников уже в первой серии столкнется с этим испытанием, поскольку один из них “случайно” убьет мужа Аннализ.

Задачей студентов будет как можно быстрее и незаметнее избавиться от тела. Однако кто знает, сколько секретов на самом деле хранит профессор Киттинг.

Озарк 2017

Драматический триллер с Джейсоном Бейтменом в главной роли. Для всех главный герой Марти — счастливый семьянин и успешный финконсультант. А на деле — жена ему изменяет, а контора, где он работает, создана для отмывания денег.

В одной из серий руководитель Марти, узнав об исчезновении крупной суммы, решает ликвидировать всех своих дельцов.

Главному герою чудом удалось сохранить жизнь. В обмен на это босс заставляет Марти вернуть деньги любым способом, да еще и с процентами.

Так появляется идея об уголовной схеме в курортном городке Озарк, где отдыхают богатейшие жители штата.

Сериал как нельзя кстати подойдет для уходящего 2020 года, ведь в такой кризисной ситуации лучшим вариантом станет тот, которым будет руководствоваться Марти, — ради спасения жены и детей он прощает измену и берется за дело.

Волшебники 2015

Стоящее фентези с множеством сюжетных линий и захватывающих ситуаций. Многие фанаты назвали Волшебников “Гарри Поттером для взрослых”.

Главный герой не хотел мириться со скучной реальностью, продолжая верить в чудеса. Одна случайная мелочь доказывает — они все же существуют.

На протяжении пяти сезонов ему встречаются десятки волшебников, которые скрывают свои способности от обычных людей.

У парня появляется реальная возможность попасть в волшебную страну Филари и овладеть всеми тонкостями магических искусств.