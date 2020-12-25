Финал реалити-шоу Холостячка приковал к экранам более 4,5 млн украинских зрителей. В финале из всех мужчин, которые пытались покорить сердце Ксении Мишиной, остались двое: Алексей Тригубенко и Александр Эллерт.

Главная холостячка страны выбрала сценариста и юмориста Сашу.

Однако на этом интрига не закончилась, ведь всех интересует вопрос: остались ли Ксюша и Саша вместе?

На пост-шоу холостячка рассказала, что пара счастлива вместе и уже съехалась.

Влюбленные рассказали, что все время до финального выпуска, им было очень сложно скрывать отношения, ведь они почти сразу начали жить вместе.

Сразу после выхода пост-шоу, пара опубликовала в соцсетях совместные фото.

— С тобой мне можно быть любой — смешной, глупой, несдержанной, уставшей .. любой! Никогда еще твои глаза не показали мне вопрос или сомнения, — написала Ксения Мишина.

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— Недавно, для меня открылся новый мир… мир Ксю… Она и есть тот космос, о котором я говорил в финале .. она та вселенная и безумство, — написал Саша Эллерт.

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Финал реалити-шоу Холостячка

18 декабря состоялся финал шоу Холостячка, во время которого главная героиня Ксения Мишина отправилась на последние свидания с Алексеем Тригубенко и Александром Эллертом.

Кроме того, во время последней недели Ксения познакомила участников со своим отцом Александром.

Финальная церемония шоу проходила очень волнительно для всех, не обошлось и без слез.