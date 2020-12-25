Джонни Депп добивается повторного суда против Эмбер Херд

Американский актер Джонни Депп начнет новое судебное разбирательство против его бывшей жены, актрисы Эмбер Херд.

Накануне юридические представители Деппа сообщили, что суд против него был несправедливым. Они попросили коллегию отменить решение и назначить новое рассмотрение.

По мнению адвоката Джонни Деппа, судья недостаточно проанализировал доказательства и не смог обосновать вывод.

Скандал с Джонни Деппом: что происходит

В ноябре актер Джонни Депп проиграл дело в суде против экс-жены Эмбер Херд и британского издания The Sun. Дело в том, что таблоид опубликовал статью бывшей Деппа, где говорится, что тот бьет своих жен.

Из-за этого у актера начались проблемы в профессиональной деятельности. Стриминговый сервис Netlix накануне удалил все фильмы с его участием. Перед этим его отстранили от съемок в картине Фантастические звери и где их искать.