Михаил Заливако — что постится в Instagram герой Холостяк 11 сезон (ФОТО)

Телеканал СТБ анонсировал выход нового сезона реалити-шоу Холостяк. 11 сезон должен выйти в марте 2021 года, а съемочный процесс уже начался.

Главным героем проекта стал 31-летний бизнесмен из Харькова, основатель логистической компании Михаил Заливако.

Мужчина рассказал, что занимается спортом, любит экстрим и горы. В прошлом году совершил восхождение на Эльбрус по маршруту первопроходцев.

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Что постится в Instagram главный герой проекта Холостяк

У Михаила в профиле немало фотографий из походов в горы.

Переглянути цей допис в Instagram Допис, поширений Michael Zalivako (@kanyeeebear)

Переглянути цей допис в Instagram Допис, поширений Michael Zalivako (@kanyeeebear)



Также на его странице можно найти много фото с милыми животными.

Переглянути цей допис в Instagram Допис, поширений Michael Zalivako (@kanyeeebear)

Любит холостяк поститься и различные картинки с шутками.

Финал Холостячки

Финал реалити-шоу Холостячка приковал к экранам более 4,5 млн украинских зрителей. Среди всех мужчин, которые пытались покорить сердце Ксении Мишиной, остались двое: Алексей Тригубенко и Александр Эллерт.

Главная холостячка страны выбрала сценариста и юмориста Сашу.

Однако на этом интрига не закончилась, ведь всех интересует вопрос: остались ли Ксюша и Саша вместе? Ответ читайте в материале Фактов ICTV.