Интервью с Татьяной Брик — победительницей Супер топ-модель по-украински (ЭКСКЛЮЗИВ)

21 декабря состоялся финал шоу Супер топ-модель по-украински. Финалистками проекта стали Саша Литвин, Даша Майстренко и Таня Брык. В грандиозном финале победила участница первого сезона Супермодель по-украински Татьяна Брык.

Девушка получила денежный приз в 300 тыс. грн, съемку на обложку модного глянцевого журнала и годовой запас витаминного комплекса для поддержки красоты и здоровья.

Таня Брык в эксклюзивном интервью Фактам ICTV рассказала о планах насчет миграции в США, домашнем насилии и благотворительности.

— Кто пригласил Вас принять участие в шоу Супер топ-модель по-украински?

— Мне позвонили со съемочной группы еще в феврале этого года. Сказали, что на сайте Нового канала проходит голосование, и спросили, согласна ли я идти на проект, если меня выберут. Я, естественно, согласилась, даже не колеблясь.

— В первом сезоне шоу вы говорили, что самое сложное — это конкуренция. Что самым сложным было для вас в этом сезоне?

— В этом сезоне было сложно абстрагироваться от этих разговоров, интриг и скандалов. И задания некоторые были сложными.

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— Кого из девочек считали своими конкурентками?

— Для меня самыми главными конкурентками были Арина, Даша и Саша. Набор Никитючек, скажем так (смеется).

— С кем из девочек поддерживаете общение вне проекта?

— Я до сих пор общаюсь с Ирой Ротар, с Аней Сулимой, с Катей Свинарчук и Марго Верховцевой.

— В первом сезоне шоу вы — 16-летняя девочка, которая только учится и растет. Спустя шесть лет — это уже взрослая и уверенная в себе личность. Что можете посоветовать девушкам, которые страдают из-за низкой самооценки и неуверенности в себе?

— Если у вас низкая самооценка и неуверенность — научитесь баловать себя. Нужно запомнить то, что в этом мире ты не сможешь выжить, если ты себя не любишь. Через любовь к себе ты откроешься миру, и мир откроется тебе с новой стороны. И только тогда ты станешь счастливой, будешь получать удовольствие от того, что ты делаешь, и от людей, которые рядом с тобой.

— Что вам дал проект? Что изменилось в жизни после участия в шоу?

— Больше работы стало (смеется). Сейчас больше проектов, в том числе благотворительных. Конечно же, люди начали узнавать. Также проект дал мне новые цели и стремления.

— Часто узнают на улицах?

— Если честно, то да. Я часто вижу, как некоторые стесняются подойти, я подзываю иногда. Но часто подходят, фотографируются, и мне очень приятно. Я это обожаю на самом деле, потому что эмоции девочек и мальчиков — они непередаваемые.

— Моделлинг — это бешеный график, постоянные съемки, работа над собой. Как вам удается справляться со стрессовыми ситуациями в работе?

— Весь стресс, который у меня есть, выходит из меня в спортзале. Я прихожу в спортзал, и меня это очень сильно успокаивает. Плюс я вижу свои изменения в теле, и они меня радуют. Но если честно, я такой человек, который любит бешеный график и получает от этого всего кайф. Просто нужно любить то, что ты делаешь, и тогда всё будет хорошо.

— Как расслабляетесь и наполняете свой ресурс?

— Обычно, я выезжаю куда-то за город, остаюсь с музыкой или книжкой. Для меня главное — выделить какой-то день для себя, чтобы я могла пойти на массаж, например, или выехать за город, побыть одной, почитать книжку, послушать музыку и просто расслабиться.

— А сейчас у вас какой график? Часто бывают выходные?

— Сейчас у меня выходные раз в три недели (смеется). Но вот на прошлых выходных я летала к друзьям за границу, они живут в горах, и я насладилась природой, общением. Просто побыть с друзьями вдали от телефона — это невероятные ощущения.

— На проекте эксперты всегда контролировали ваш вес и параметры, ведь модель должна всегда держать себя в форме. Расскажите, пожалуйста, как вы поддерживаете свою физическую форму? Каких правил придерживаетесь в питании?

— Я поддерживаю физическую форму, естественно, правильным питанием. На проекте я постоянно готовила все диетическое, более-менее. Только иногда у меня проскальзывала манка, за которую я, конечно же, получила (смеется) и сырнички. Девочки очень любили сырнички, оладушки, а я это очень вкусно готовлю. Но это в основном были завтраки, а я такой человек, который ест на завтрак все, что можно.

Мои главные правила в питании: завтрак съешь сам (у меня это 70 % от всей еды), обед подели с другом (у меня это примерно 20 % еды) и ужин отдай врагу (это 10%). На ужин я могу съесть какой-нибудь салатик или что-нибудь незначительное.

И, конечно же, тренировки. Я хожу и в спортзал, и на pole dance. Я от этого кайфую. У меня тренировки через день, иногда каждый день бывают. Ну и меньше стресса, больше сна. Сон очень сильно влияет на наше похудение и метаболизм. Нужно спать не менее восьми часов.



— На финале шоу вы сказали о том, что готовы помогать девушкам и женщинам, страдающим от домашнего насилия. Скажите, пожалуйста, какие действия на пути к решению этой проблемы будете предпринимать?

— Во-первых, я хочу заняться подростковым образованием в плане насилия. У нас девочки-подростки, которые вступают в отношения, верят, что это нормально, когда ты сидишь дома, мужчина работает, приходит домой и на тебя весь свой гнев вымещает.

Также я напрямую сотрудничаю с организацией Ла-Страда, где есть горячая линия социальной поддержки. И мне в Instagram пишут девочки. Одну девочку мы, кстати говоря, спасли вместе с Ла-Страда.

Она мне под постом с видео из проекта написала смайлик SOS, и мы начали разбираться. У нее, оказывается, муж — алкоголик-наркоман, а она с грудным ребенком на руках. Я связалась с Ла-Страда, и они ей предоставили помощь: больницу, потому что у неё постродовая депрессия, психолога и шелтер, чтобы она потом съехала. Я пытаюсь через социальные медиа узнавать какие-то очень плохие истории и стараться помогать.

В случае домашнего насилия звоните на горячую линию Ла-Страда 0 800 500 225 или 116 123.

— Чем планируете заниматься дальше?

— Я жду Нового года и очень хочу написать проекты по гендерному насилию, взять гранты, возможно. Хочу работать с полицией относительно гендерного насилия, потому что у нас правоохранители тоже еще чуть-чуть не образованы в этой теме и не всегда могут предоставить квалифицированную помощь. Также я продолжаю работать в моделлинге. Надеюсь, что в скором времени наконец-то закончится пандемия, и я скоро поеду за границу.

— А в каких направлениях, кроме моделлинга, хотелось бы себя попробовать?

— Я заканчиваю обучение на косметолога и хочу также развиваться в этой сфере.

— Может, поделитесь напоследок своей заветной мечтой?

— Если честно, я очень хочу открыть для себя Америку в плане работы и продвигаться там. Но пока что это в далеком будущем. Надеюсь, что у меня получится это все сделать, и я смогу представить Украину на международном уровне как модель и, может, еще как актриса.

Как прошел финал шоу Супер топ-модель по-украински

Украинский певец Макс Барских выступил на финале проекта Супер топ-модель по-украински. Последний шагом к объявлению победителя стало яркое дефиле в стиле шоу Victoria’s Seсret.

Также участницы приняли в последней фотосессии на проекте. Им пришлось зависнуть на огромной люстре в платьях с максимально длинным шлейфом. У девушек было только пять попыток сделать удачный кадр.

Третьим испытанием для финалисток стало выступление на важные для общества темы. Победительница проекта Татьяна Брык говорила именно о домашнем насилии.

Фото: Таня Брык