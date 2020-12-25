Фильмы о Рождестве — что посмотреть

Новый 2021 год и Рождество — это то долгожданное время, когда наконец можно расслабиться, ощутить дух праздника и с улыбкой провести прошлый год.

Карантин способствует тому, чтобы оставаться дома и настроиться на Рождество и его особую атмосферу.

Не отказывайте себе в двойной порции горячего шоколада или глинтвейна, наслаждаясь просмотром рождественских кинолент: для этого Факты ICTV собрали топ-5 фильмов для праздничного настроения.

В подборке собраны рейтинговые, однако малоизвестные фильмы в разных жанрах — начиная с биографии и криминала, заканчивая комедией и мелодрамой. Все фильмы объединены праздничной атмосферой Рождества и новогодних праздников.

Человек, который изобрел Рождество

2017, биография

Фильм — это экранизация одноименного романа Леса Стендифорда о жизни британского писателя Чарльза Диккенса.

Критики советуют посмотреть ленту тем, кто хорошо запомнил из школы повесть Рождественская песня в прозе, или Святочный рассказ с привидениями, ведь авторы сценария вдохновились именно этим произведением.

История о скупом богаче Скрудже, которого в Сочельник посещают три рождественских духа — Покровитель минувшего Рождества, Покровитель настоящего Рождества и Покровитель предстоящего Рождества.

12 рождественских свиданий

2011, комедия

Режиссером нестандартной романтической комедии стал Джеймс Хейман, который приобщился к созданию культовых Отчаянных домохозяек и Доктора Хауса.

Накануне Рождества главную героиню Кэти бросает парень, но в порыве отомстить ему девушка соглашается на необычный формат — свидание вслепую.

Отказав очередному ухажеру Майлзу, Кэти начинает замечать, что происходит что-то странное. На Рождество ее судьба меняется, и что будет в финале, станет ясно не раньше чем закончится двенадцатое свидание.

Плохой Санта

2003, черная комедия, криминал

Авторы фильма Плохой Санта, похоже, решили доказать миру, что новогодние фильмы не всегда должны быть милыми и добрыми.

Главный герой Вилли — алкоголик, бабник и мошенник, который вместе со своим товарищем каждое Рождество грабит торговые центры. Наживы хватает, что позволяет ворам спокойно жить в течение года.

Однако обычную схему Вилли случайно нарушает 8-летний мальчик, который, по американской традиции, пришел навестить Санту.

Безмолвная ночь

2012, ужасы

Ценители фильмов ужасов согласятся с тем, что кроме сценария и напряжения, не менее важной составляющей является атмосфера фильма.

Поэтому когда что-то ужасное происходит в светлый праздник Рождества — история становится куда интереснее.

Шериф Купер вместе со своей напарницей Обри пытаются найти серийного убийцу, который всю свою жестокость прячет за белой бородой и красным праздничным костюмом Санты.

Принц на Рождество

2017, мелодрама

Если же год выдался действительно напряженным, тогда фильм Принц на Рождество с легкостью позволит расслабиться и немножко помечтать.

Журналистка Эмбер все свое время посвящает работе, поэтому о личной жизни ей пришлось забыть. Ради эксклюзивного материала с британским принцем Эмбер решается на мошенничество с документами, которое позволяет ей проникнуть внутрь дворца.

Однако планы девушки сорвала одна деталь — она влюбилась в принца и, похоже, что это взаимно.

Щедрик — главный символ Рождества

Щедрик — украинская народная песня, получившая всемирную популярность в музыкальной обработке композитора и хорового дирижера Николая Леонтовича.

Чтобы задать тон зимним праздникам, Факты ICTV предлагают послушать лучшие исполнения Щедрика, которые никого не оставят равнодушным.

На Западе и в США украинский Щедрик называется Carol of the Bells: на праздники эту песню можно услышать в кино, в магазинах и на улицах.