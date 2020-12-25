Холостяк 11 сезон — кто стал главным героем (ФОТО)

Телеканал СТБ объявил имя главного Холостяка страны, которому Ксения Мишина передает эстафету и кто будет главным героем 11 сезона.

Им стал 31-летний бизнесмен из Харькова, основатель логистической компании Михаил Заливако. Кроме бизнеса важное место в жизни Михаила занимает спорт.

Он регулярно посещает зал, любит экстрим и горы. В прошлом году совершил восхождение на Эльбрус по маршруту первопроходцев.

— Я не представляю своей жизни без бизнеса. Он придает мне уверенности и закаляет мой характер. А спорт приучил меня к дисциплине, выдержки и пунктуальности, — говорит Холостяк.

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Михаил привык идти только вперед и не опускать рук перед любыми трудностями. И он признается, что, несмотря на успешный бизнес, в его жизни не хватает самого важного — настоящей любви.

— На проект Холостяк я пришел за искренней любовью. За той настоящей, за которой все гоняются, но не все могут ее найти. И я готов поспорить с кем угодно, что здесь я встречу девушку, с которой смогу связать свою дальнейшую жизнь и которая станет для меня родным человеком, — уверен Михаил.

Съемки одиннадцатого сезона романтического реалити Холостяк уже стартовали. Ведущий проекта — Григорий Решетник.

Премьера нового сезона шоу Холостяк в эфире СТБ состоится в марте 2021 года.