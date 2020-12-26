В Калифорнии продали ранчо Майкла Джексона за $22 млн

Легендарное Neverland Ranch поп-артиста Майкла Джексона продали почти за $22 млн миллиардеру Рону Берклу.

Это имущество в Лос-Оливосе (штате Калифорния) было домом поп-звезды с 1987 года до его смерти в 2009 году. Он умер в другом доме в Holmby Hills в Лос-Анджелесе.

Известно, что у Рона Беркла есть несколько владений в Лос-Оливосе. В частности дома американского писателя комиксов Гарта Энниса, а также архитектора Джона Лотнера.

На территории ранчо есть крытая площадка для отдыха на открытом воздухе, которая примыкает к бассейну и теннисному корту.

Также есть три отдельных дома для гостей, кинотеатр, сараи, приюты для животных, загоны и ремонтная мастерская.

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Из двух владений Джексона более известен Neverland Ranch. В 1990-х годах прокуратура округа Санта-Барбара обыскала Neverland, поскольку подозревала Майкла Джексона в педофилии. Его оправдали по этому делу.

В свое время Джексон установил цветочные часы у ворот поместья с надписью Neverland. После его смерти недвижимости переименовали в Sycamore Valley Ranch.

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