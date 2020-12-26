PCEtLSDQndC1INC00L7QsdCw0LLQu9C10L3QsCDRgNC10LrQu9Cw0LzQvNCwIGZ1bGxzY3JlZW4gLS0hPg==
Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
ФАКТЫ iPad / iPhone ФАКТЫ Android
Факты / Шоу-бизнес / Зірки
Юлія Захарченко |

В Калифорнии продали ранчо Майкла Джексона за $22 млн

Легендарное Neverland Ranch поп-артиста Майкла Джексона продали почти за $22 млн миллиардеру Рону Берклу.

Это имущество в Лос-Оливосе (штате Калифорния) было домом поп-звезды с 1987 года до его смерти в 2009 году. Он умер в другом доме в Holmby Hills в Лос-Анджелесе.

Известно, что у Рона Беркла есть несколько владений в Лос-Оливосе. В частности дома американского писателя комиксов Гарта Энниса, а также архитектора Джона Лотнера.

На территории ранчо есть крытая площадка для отдыха на открытом воздухе, которая примыкает к бассейну и теннисному корту.

Также есть три отдельных дома для гостей, кинотеатр, сараи, приюты для животных, загоны и ремонтная мастерская.

Читайте: Моего отца убили – дочь Майкла Джексона

Из двух владений Джексона более известен Neverland Ranch. В 1990-х годах прокуратура округа Санта-Барбара обыскала Neverland, поскольку подозревала Майкла Джексона в педофилии. Его оправдали по этому делу.

В свое время Джексон установил цветочные часы у ворот поместья с надписью Neverland. После его смерти недвижимости переименовали в Sycamore Valley Ranch.

 

Посмотреть эту публикацию в Instagram

 

Публикация от Neverland Valley Ranch (@neverlxndranch)

Майкл Джексон: факт о короле поп-музыки

Майкла Джексона не стало в июне 2009 года, но музыка его жива до сих пор. Клип Майкла Джексона на песню Smooth Criminal оставил большинство фанатов певца с отвисшей челюстью, ведь во время танца он нарушил все законы гравитации.

В самом клипе Майкл с танцорами использовали скрытые веревки, которые помогали им вернуться в вертикальное положение, но затем Джексон придумал другой способ.

Майкл создал “антигравитационные туфли”, каблук которых прикреплялся к колышку на сцене, что и позволяло делать трюк. Благодаря этому изобретению Майкл и его танцоры показывали этот номер на разных сценах по всему миру.

Фото: Getty Images

Теги:
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
fakty_logo
Читайте новини Факти ICTV у Google News.
Довіряйте лише перевіреним фактам.
Приєднатись
Загружается…
Загружается…

Вверх Вверх

Нашли ошибку в тексте?

Ошибка