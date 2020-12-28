Независимо от того, как завершится пандемия, привычный кинематограф — уже история. Сфера кино пострадала едва ли не больше всего. Из-за локдауна и карантинных запретов кинотеатры почти опустели, а еще год назад никто не мог подумать, что настанет время, когда люди начнут бояться туда ходить.

Хотя крупные мировые киностудии смогли пережить этот удар, для большинства кинотеатров наступили темные времена. Те же киностудии все больше переводят свои ленты на онлайн-платформы. Так, в Warner Bros. сделали ставку на стриминговий сервис HBO Max. Фильмы, которые запланированы на 2021 год, решили показать одновременно в кинотеатрах и на онлайн-сервисах.

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Гендиректор Warner Bros. Энн Сарнофф заявила, что индустрии следует подстраиваться под реалии рынка, ведь большинство кинотеатров США будут работать в ограниченном режиме. Всего в 2021 году Warner Bros. планирует выпустить 17 картин, среди которых Дюна, Матрица 4, Том и Джерри, Отряд самоубийц 2.

В компании уверяют, что подобные нововведения будут продолжаться только до конца пандемии, а пока многих кинорежиссеров такое решение не на шутку возмутило. Среди главных противников — Кристофер Нолан и Дени Вильнев.

— Cтриминговые сервисы являются позитивным и мощным дополнением к экосистеме кино и телевидения. Но я хочу, чтобы зрители поняли, что стриминг не может поддерживать киноиндустрию в том виде, в каком мы ее знали до Covid-19. Стриминг может производить отличный контент, но не фильмы масштаба Дюны. Решение Warner Bros. означает, что у фильма не будет шанса стать успешным, а пиратство победит. Warner Bros., возможно, только что убила франшизу Дюна, — сказал Вильнев.

А вот Нолан уверен, что в Warner Bros. не понимают, что они теряют. Режиссер считает, что это решение не несет никакого экономического смысла.

2020 год стал разочарованием для всех фанатов киногероев Marvel, ведь студия, которая ежегодно выпускает минимум два проекта, в этом году не выпустила ни одного.

Отмененные Канны и кинофестивали онлайн

70-й Берлинский международный кинофестиваль стал едва ли не единственным кинофестивалем категории А, который успел отгреметь без карантинных ограничений. Дело в том, что кинофорум состоялся в конце февраля, а локдаун ввели в середине марта.

До всеобщего карантина успешно провели еще кинофестиваль независимого кино Сандэнс и Международный кинофестиваль в Роттердаме.

Без масок голливудских звезд мы еще успели увидеть на красных дорожках Золотого глобуса и церемонии Оскар. Главными лауреатами 77-й церемонии ЗГ стали ленты: 1917, Однажды в… Голливуде и Джокер. На 92-й церемонии Оскар больше всего на сцену кинотеатра Долби поднимались создатели картин Паразиты, 1917, Джокер, Однажды в… Голливуде и Ford против Ferrari.

А вот Каннам в 2020 году не повезло, как и миллионам киноманов во всем мире. Один из самых престижных кинофестивалей так называемой Большой пятерки отменили вообще. В оргкомитете тогда заявили, что перенести кинофестиваль на осень крайне проблематично, а вот от идеи провести онлайн отказались сразу.

Часть лент, которые были отобраны в конкурсную программу Канн-2020, показали в Венеции. Несмотря на пандемию, его решили не переносить и не отменять.











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Он прошел в несколько скромном формате, но с соблюдением всех мер безопасности. Главный приз Золотой лев достался ленте Земля кочевников, которую сняла американская режиссер китайского происхождения Хлои Чжао.

Полностью отменить решили еще фестиваль в Карловых Варах, а кинофорум в Локарно состоялся в гибридном формате — в 2020 году традиционного международного конкурса и присуждения Золотого леопарда не было, а денежные награды получили ленты, которые не вышли на экраны.

В сентябре в гибридном формате состоялся кинофестиваль в Торонто. Жители города могли увидеть некоторые картины на экранах в комплексе Tiff Bell Lightbox или в нескольких автокинотеатрах города, работала и онлайн-платформа Digital TIFF. А вот иностранную прессу на кинофорум Канада решила не пускать.

Два крупнейших фестиваля Украины Молодость и Одесский международный кинофестиваль тоже претерпели изменения. Ленты на Молодости демонстрировали в кинотеатрах, под открытым небом и на онлайн-платформе, а вот ОМКФ, кроме того, что его перенесли на осень, полностью прошел онлайн, исключая традиционный показ ретро-ленты на Потемкинской лестнице в Одессе под открытым небом. Также онлайн состоялся Международный фестиваль документального кино о правах человека Docudays UA.

Без красной дорожки и изысканных нарядов состоялась украинская кинопремия Золота Дзига 2020 года в мае. Также в онлайн-формате прошло вручение статуэток от Европейской киноакадемии в декабре.

Довод в плену пандемии, но Джентльмены — на коне

Немало лент, выход которых планировали в 2020 году, перенесли на следующий год — 007: Не время умирать, Дюна, Черная вдова, Французский вестник. Но были режиссеры и кинокомпании, которые решили рискнуть и несмотря на опасения краха в прокате выпустить свои ленты в кинотеатрах.

Наиболее обсуждаемой кинопремьерой года стала лента Кристофера Нолана Довод. С бюджетом в $205 млн она смогла собрать в мировом прокате $362 млн, что довольно неплохо как для текущих коронореалий. Впрочем, часть заработанных денег забирают кинотеатры, а поэтому, фактически, Довод в прокате провалился.

Корейский фильм Поезд в Пусан 2: Полуостров, который был отобран в основную программу Канн, с бюджетом в $17 млн ​​собрал $39 млн. А вот творение Disney Мулан (бюджет $200 млн) в прокате провалился, собрав только $66 млн. Впрочем, это обусловлено еще и тем, что студия решила выпустить фильм на сервисе Disney Plus, а также бойкотом ленты из-за актрисы Лю Ифэй, которая поддержала жестокие действия полиции в Гонконге по отношению к протестующим.

Провалился и неожиданный хит кинофестиваля Сандэнс — Зависнуть в Палм-Спрингс. Со скромным бюджетом в $5 млн лента в мировом прокате наскребла лишь $765 тыс.

А вот очередная экранизация бестселлера Джейн Остин Эмма с Аней Тейлор-Джой, звездой Ферзевого гамбита, собрала ($26 млн с бюджетом в $10 млн). Впрочем, этой картине повезло, ведь в прокат она вышла в феврале.

Но больше всего в кинопрокате повезло фильмам, которые вышли в декабре 2020-го — январе 2021 года. Это касается комедийного боевика Гая Ричи Джентльмены. С бюджетом $22 млн эта лента с блестящим актерским составом, которая через несколько лет станет культовой, собрала $115 млн. Также окупились оскароносные фильмы: Кролик Джоджо Тайки Вайтити собрал $90 млн (бюджет $14 млн), 1917 Сэма Мендеса — $385 млн (бюджет $100 млн), Маленькие женщины Греты Гервинг — $216 млн (бюджет $40 млн).

Украинское кино

Непростым выдался этот год и для украинского кинорынка, хотя начало было многообещающим. Лирическая комедия Антонио Лукича Мои мысли тихие полюбилась украинским зрителям. И хотя сполна картина не окупилась, но собрала в прокате больше, чем на нее было потрачено (бюджет 9 млн грн — прокат 10 млн). Эта картина была отдушиной и надеждой на урожайный хорошими фильмами год для украинского кино.

Но параллельно с Думками… вышла лента Преданная от режиссера Кристины Сиволап. Яркая и пафосная картинка не зашла зрителю и потерпела откровенный крах (бюджет 60 млн грн — прокат 6 млн). И здесь мы снова вернулись к мысли об украинском кино, что хорошего надо уметь ждать.

Но уже в конце февраля вышло снова кое-что хорошее — Черкассы Тимура Ященко. Но история “последнего корабля в Крыму” не смогла оправдать себя сполна, ведь в разгар проката ввели локдаун. Впрочем, если вы не успели посмотреть фильм, рекомендуем это исправить, ведь он доступен на онлайн-платформах.

Далее начинается период после локдауна. Вне конкурса на кинофестивале Молодость показали ленту Дарьи Онищенко Забытые, которая была участницей конкурсной программы фестиваля в Варшаве. Фильм вышел в ограниченный прокат в сентябре и собрал 58 тыс. грн.

Из хорошего на экранах кинотеатров зрители смогли увидеть еще украинского претендента на Оскар Атлантиду Валентина Васяновича, который стал лауреатом Венецианского кинофестиваля 2019 года, и режиссерский дебют Натальи Ворожбит — Плохие дороги, тоже лауреата Венецианского кинофестиваля, но в 2020 году.

К концу года в украинский прокат вышла документальная лента ЮКИ о потомках украинцев, которые вписали свои имена в историю самой известной хоккейной лиги мира — НХЛ.

Часть украинских лент, которые рискнули выйти в прокат в год пандемии, уже можно посмотреть на онлайн-платформах, а некоторые уже успели даже показать по ТВ.

В итоге 2020 год стал годом стримингових сервисов, популярность которых выросла на 25%. Во времена тотального локдауна киноманы за чашечкой чая или какао штудировали давно отложенные сериалы и картины.

Почти все громкие релизы отложили до следующего года с надеждой, что ситуация улучшится, а кинотеатры заработают в нормальном режиме.

Иными словами, 2020 год — это время, когда кинотеатры не досчитались зрителей, киностудии — прибыли, а папарацци — ярких снимков звезд с красных дорожек.