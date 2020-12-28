28 декабря отмечается Международный день кино. Именно в этот день в 1895 году на бульваре Капуцинов в Париже состоялся первый публичный платный сеанс синематографа.

Из-за пандемии коронавируса большинство лент, на которые мы с нетерпением ожидали в 2020 году, перенесли на 2021. Именно поэтому грядущий год обещает порадовать яркими блокбастерами и хорошим кино.

Среди наиболее ожидаемых лент, которые перенесли на 2021 год — Дюна от режиссера Дэнни Вильнева, Французский вестник, который снял Уэс Андерсон, и последнее появление Дэниела Крейга в роли Джеймса Бонда.

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Факты ICTV собрали список из десяти самых ожидаемых лент, которые должны выйти в 2021 году.

Не время умирать

Режиссер: Кэри Фукунага

Кэри Фукунага Главные роли : Дэниэл Крейг, Лиа Сейду, Рами Малек, Ана Де Армас, Лашана Линч, Бен Уишоу

: Дэниэл Крейг, Лиа Сейду, Рами Малек, Ана Де Армас, Лашана Линч, Бен Уишоу Премьера в Украине: 1 апреля 2021 года

Премьеру юбилейной 25-й части бондианы Не время умирать переносили уже трижды из-за пандемии. Фанаты уже могли бы забыть о ленте, но в октябре певица Билли Айлиш напомнила о фильме, выпустив клип на песню No Time To Die, которая стала главным саундтреком ленты.

В главные роли в пятый раз появится британский актер Дэниел Крейг, а в роли главного злодея выступит Рами Малек. Режиссером ленты стал Кэри Фукунга, у которого за плечами награда Венецианского кинофестиваля за фильм Безродные звери и статуэтка Эмми за сериал Настоящий детектив.

По сюжету новой части бондианы Джеймс Бонд наслаждается заслуженным отдыхом на Ямайке. Он остается Бондом, но статус агента 007 в МИ-6 вместо него получает талантливая агент Номи. Бонд возвращается к делу по просьбе руководства. Ему придется противостоять злодею, который завладел новыми опасными технологиями.

Черная вдова

Режиссер: Кейт Шортланд

Кейт Шортланд Главные роли : Скарлетт Йоханссон, Флоренс Пью, Рейчел Вайс, Дэвид Харбор, Рэй Уинстон, Уильям Герт

: Скарлетт Йоханссон, Флоренс Пью, Рейчел Вайс, Дэвид Харбор, Рэй Уинстон, Уильям Герт Премьера в Украине: 6 мая 2021 год

После семи появлений во вселенной Marvel героиня Скарлетт Йоханссон Наташа Романофф давно уже заслужила на сольный фильм. И вот, наконец, это случилось.

Режиссировать сольный проект о Черной вдове доверили австралийке Кейт Шортланд. В ее списке картин вы не найдете блокбастеров, но как неплохой режиссер и сценарист она о себе заговорила в 2017 году после выхода триллера Берлинский синдром.

Действие картины происходит после событий ленты Первый мститель: Противостояние. Наташа Романофф воссоединится со своей семьей и все они окажутся втянутыми в опасный заговор. Эту проблему попытается решить Черная вдова.

Французский вестник

Режиссер: Уэс Андерсон

Уэс Андерсон Главные роли : Бенисио дель Торо, Эдриан Броуди, Тильда Суинтон, Лиа Сейду, Фрэнсис МакДорманд, Билл Мюррей, Тимоти Шаламе

: Бенисио дель Торо, Эдриан Броуди, Тильда Суинтон, Лиа Сейду, Фрэнсис МакДорманд, Билл Мюррей, Тимоти Шаламе Премьера: 28 января 2021 год

Десятая лента семикратного номинанта на Оскар Уэса Андерсона — это любовное письмо журналистам, которые стояли во главе отделения американской газеты в Париже XX века.

В фильме будет три сюжетные линии, объединенные репортерской тематикой, а главные роли исполнили любимые актеры режиссера — Билл Мюррей и Тильда Суинтон.

По словам Андерсона — все его фильмы являются личными, от начала и до конца, поэтому эта лента не стала исключением. Во Французском журнале будет отсылка к детству самого режиссера, когда он зачитывался газетой The New Yorker.

Дюна

Режиссер: Дени Вильнев

Главные роли: Тимоти Шала, Ребекка Фергюсон, Оскар Айзек, Джош Бролин, Джейсон Момоа, Зендая, Стелан Скарсгорд

Премьера в Украине: 30 сентября 2021 год

Экранизация культового романа Фрэнка Герберта имела все шансы оказаться среди номинантов Американской киноакадемии в 2021 году, но релиз ленты перенесли на осень 2021 года. Поэтому, кто еще не знаком с одноименным научно-фантастическим романом Фрэнка Герберта имеет время подготовиться.

Для экранизации этой книги Вильнев подобрал звездный каст — Шаламе, Айзек, Скашгорд, Момоа, Бардем, Бролин и др.

События фильма разворачиваются в загадочной галактике в далеком будущем, где правят феодальные кланы, а главный конфликт сосредоточен вокруг личности молодого аристократа Пола Атрейдеса, которого сыграл Тимоти Шаламе. Ему и предстоит спасти планету.

Земля кочевников

Режиссер: Хлои Чжао

Хлои Чжао Главные роли : Фрэнсис МакДорманд, Дэвид Стрэтэйрн

: Фрэнсис МакДорманд, Дэвид Стрэтэйрн Премьера в Украине: 25 февраля 2021 года

Земля кочевников — лучшая лента Венецианского кинофестиваля, которая получила на нем Золотого льва.

Фильм рассказывает о жизни женщины, которая потеряла жилье и вынужденной кочевать по западу США в доме на колесах. Режиссер ленты китаянка Хлои Чжао сняла трогательную рефлексию о том, насколько все нестабильно в жизни современного человека.

В главной роли — непревзойденная оскароносная актриса Фрэнсис МакДорманд, которая получила свои статуэтки за ленты Фарго и Три билборда на границе Эббинга, Миссури.

Малкольм и Мари

Режиссер: Сэм Левинсон

Сэм Левинсон Главные роли : Зендая, Джон Дэвид Вашингтон

: Зендая, Джон Дэвид Вашингтон Премьера: 5 февраля 2021 год

Одной из самых ожидаемых премьер на платформе Netflix в 2021 году является черно-белая драма Малкольм и Мари от режиссера Сэма Левинсона, снявшего сериал Эйфория с Зендаей в главной роли.

Главные роли в картине сыграли Зендая и Джон Вашингтон с фильма Черный клановец.

Это история режиссера и его подруги. Почти всю ленту они обсуждают новую работу героя и бывшие отношения пары.

Раскопки

Режиссер: Саймон Стоун

Саймон Стоун Главные роли : Кэри Маллиган, Рейф Файнз, Лили Джеймс, Джонни Фланн, Кен Скотт, Бен Чаплин

: Кэри Маллиган, Рейф Файнз, Лили Джеймс, Джонни Фланн, Кен Скотт, Бен Чаплин Премьера: 29 января 2021 год

Чуть раньше Netflix порадует экранизацией новеллы Джона Престона, в основе которой лежит реальная история.

Режиссером ленты выступил малоизвестный Саймон Стоун, а вот актерский ансамбль поражает — блестящие британские актеры Рейф Файнз, Кэри Маллиган и Лили Джеймс.

По сюжету, перед Второй мировой войной богатая вдова Эдит Прети нанимает археолога мистера Брауна, чтобы он провел раскопки на территории ее поместья. Петти подозревает, что он может найти там настоящие сокровища.

Респект

Режиссер: Лисль Томми

Главные роли: Дженнифер Хадсон, Форест Уитакер, Одра МакДональд, Сейкон Сенгблох, Хейли Килгор, Марк Мерон

Премьера: 13 августа 2021 года

Сначала премьера ленты была запланирована на август, октябрь, а потом декабря 2020 года, но не тут то было. Лента выйдет только в конце лета следующего года.

В режиссерское кресло села театральный режиссер Лисль Томми, которая ранее снимала только сериалы (Джессика Джонс, Королевство Сахара, Миссис Флетчер).

Картина расскажет о жизни легендарной соул-певицы Ареты Франклин, роль которой исполнила Дженнифер Хадсон. Сама певица участвовала в создании фильма вплоть до своей смерти в 2018 году.

Тихое место 2

Режиссер: Джон Красински

Джон Красински Главные роли : Эмили Блант, Мили Симмондс, Киллиан Мерфи, Ной Юпе, Джимон Гонсу

: Эмили Блант, Мили Симмондс, Киллиан Мерфи, Ной Юпе, Джимон Гонсу Премьера в Украине: 8 марта 2021 год

Один из самых успешных триллеров 2010-х годов режиссера Джона Красински Тихое место возвращается на большие экраны кинотеатров.

Первая часть картины с бюджетом в $17 млн ​​в 2018 году возглавила рейтинги лучших фильмов и собрала в прокате $340 млн.

В продолжении картины действие начинается после столкновения с существами в собственном доме. Семья главной героини окажется лицом к лицу с ужасами внешнего мира.

Матрица 4

Режиссер: Лана Вачовски

Лана Вачовски Главные роли : Киану Ривз, Кэрри-Энн Мосс, Джонатан Грофф, Джессика Генвик, Приянка Чопра, Джада Пинкетт Смит

: Киану Ривз, Кэрри-Энн Мосс, Джонатан Грофф, Джессика Генвик, Приянка Чопра, Джада Пинкетт Смит Премьера в Украине: 22 декабря 2021 год

Это один из самых ожидаемых фильмов Warner Bros. Pictures в следующем году.

К своим ролям вернутся звезды оригинальной трилогии — Киану Ривз, Кэрри-Энн Мосс и Джада Пинкетт Смит. Режиссером ленты выступит лишь одна из сестер Вачовски — Лана.

Подробности сюжета создатели картины не раскрывают, но Киану Ривз в одном из интервью отметил, что Матрица 4 — это не приквел. Также он добавил, что этот фильм — это история любви.

Фото: IMDb