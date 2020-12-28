25 декабря на телеканале СТБ состоялось пост-шоу романтического реалити Холостячка, во время которого Ксения Мишина и Александр Эллерт признались, что не только сохранили отношения после проекта, но и живут вместе.

После завершения романтического реалити у пары началась реальная жизнь. Александр воспитывает 13-летнюю дочь Элю, а у Ксении есть сын — девятилетний Платон.

Эксклюзивно для Фактов ICTV влюбленные Ксения Мишина и Александр Эллерт поделились своим видением гармоничных отношений, общаются ли дети и сколько времени понадобилось для того, чтобы начать жить вместе.

— Сколько времени понадобилось, чтобы решиться съехаться? Возникали какие-то трудности в быту? Как делите обязанности по дому?

— Нам хватило трех дней. Я не колебалась ни одного дня, а Александру на размышления потребовалось три дня.

По быту — в целом все хорошо, но однажды, помню, я попросила его помыть пол, а он сказал, мол, помоешь сама, а я пропылесошу. Вот и все трудности.

— Ваша формула счастливых и гармоничных отношений?

— Любить друг друга. Взаимное уважение, любовь и поддержка — вот три кита, на которых должны стоять гармоничные отношения. Также покой и тепло.

— Какими вы видите свои отношения через год?

— Веселыми, гармоничными и эмоционально яркими.

— Ксения, как складываются отношения с Элей? Как вы видите свою роль в ее жизни?

— Отношения с Элей у нас замечательные. Когда мы вместе — мы действительно вместе. Встречаемся тогда, когда у Эли есть свободное время.

Они подружились с Платоном, недавно вместе посещали аквапарк, где прекрасно провели время. Надеюсь, вскоре мы сблизимся еще больше: я хочу быть для нее подругой.

Успех романтического реалити Холостячка

По результатам телесмотрения, финал Холостячки стал лучшей программой года.

Шоу нарушило немало социальных вопросов. В выпусках неоднократно обсуждали темы домашнего насилия и борьбы со стереотипами. Жертвой последних стала даже сама холостячка Мишина — после финала поклонники обвинили ее в неправильном выборе.

В ответ хейтерам Ксения Мишина отметила, что сделала выбор сердцем, поскольку целью проекта был поиск настоящей любви.

Это второй случай в истории украинского Холостяка, когда паре удалось сохранить отношения после шоу. Холостяк девятого сезона Никита Добрынин и его избранница Даша Квиткова летом 2020 года отгуляли свадьбу.

Фото: Ксения Мишина, Александр Эллерт