Антипиратская Инициатива Чистое небо запустила горячую линию Против пиратства. Проект создан совместно с партнером и ассоциированным членом Инициативы, Адвокатским объединением Smartsolutions Law Group.

В рамках проекта украинские и иностранные правообладатели смогут получить бесплатную консультацию относительно способов и механизмов защиты своих прав на объекты интеллектуальной собственности в Украине, тем самым препятствуя развитию нелегального бизнеса, который зарабатывает на воровстве контента.

Проект сопровождают практикующие юристы, адвокаты и эксперты в сфере защиты прав интеллектуальной собственности, которые консультируют по правовым механизмам и технологическим способам борьбы с пиратством.

На горячую линию могут обратиться владельцы аудиовизуального контента, музыкальных произведений, компьютерных программ, а также теле- и радиопередач. Консультация по защите авторских прав в этих сферах предоставляется бесплатно.

— Идея нашего проекта заключается в том, чтобы каждый правообладатель имел возможность обратиться за помощью к практикующим экспертам в ситуации, когда он считает свои права нарушенными, но не знает как лучше противодействовать такому нарушению и защитить свои права. На нашем сайте еще несколько лет назад были размещены общие рекомендации для правообладателей, но ситуации всегда имеют индивидуальные особенности, в которых бывает непросто разобраться. Мы уверены, что возможность личного общения с экспертом по праву и/или технологиям будет пользоваться спросом, — комментирует создание проекта Вячеслав Миенко, руководитель Инициативы.

Вячеслав добавил, что сервис будет доступен для всех правообладателей бесплатно только на первом этапе, позднее это будет возможно исключительно для членов Чистого неба. Также руководитель Инициативы выразил благодарность Адвокатскому объединению Smartsolutions Law Group, которые поддержали проект и выступили его партнерами в части правовых аспектов.

— Консультации по технологическим способам защиты контента готовы предоставлять специалисты нашего центра мониторинга контента и наши партнеры — сервис SUDUM. Уверены, что экспертиза наших специалистов в вопросах защиты контента является уникальной для украинского рынка, и мы готовы ею поделиться, — сообщил Вячеслав Миенко.

Читайте: Компания ВОЛЯ присоединилась к Инициативе Чистое небо

Для индустрии важно, чтобы как можно большее количество правообладателей защищали свой контент. Для этого и была запущена горячая линия. Теперь любой правообладатель, обратившись на нее, получит качественную консультацию, если у него возникли трудности на разных этапах защиты своих творений. Центр мониторинга контента Чистого Неба применяет множество разнообразных подходов к предупреждению воровства контента и готов ими делиться, поскольку комплексная борьба с пиратством приносит более эффективные результаты, а мы настроены их приумножать, — отмечает Дмитрий Левин, руководитель Центра мониторинга Инициативы Чистое небо.

Получить консультацию несложно: в заявке на сайте горячей линии Против пиратства необходимо оставить контактные данные и дать краткое описание ситуации с воровством контента — такой способ поможет специалистам эффективнее отреагировать на запрос.

Инициатива Чистое небо обязуется никоим образом не распространять полученную информацию и персональные данные правообладателей, а для адвокатов Smartsolutions Law Group эта информация имеет статус адвокатской тайны (ст. 22 Закона Украины Об адвокатуре и адвокатской деятельности).

Безусловно, нам интересно присоединиться к данной инициативе с профессиональной стороны. В первую очередь, с целью еще большего системного понимания существующих проблем правообладателей, связанных с защитой своих прав в Интернете и усиления практики их решения в существующем правовом поле. С удовольствием готовы изучить поступающие обращения, дать им правовую оценку, помочь разобраться в сложившейся ситуации, найти и предложить варианты ее законного урегулирования, — прокомментировал правовой аспект защиты прав интеллектуальной собственности Александр Папуця, руководитель Адвокатского объединения Smartsolutions Law Group.

Несмотря на то, что в современном арсенале юриста, практикующего в сфере защиты прав интеллектуальной собственности, имеется уже достаточно разнообразный инструментарий, изобретательность нарушителей порой действительно достойна восхищения, будь она направлена в нужное русло.

Вопреки тому Александр считает, что с этими проявлениями можно и нужно эффективно бороться, демонстрируя обществу, государственным институциям и международным партнерам стремление к созданию и укреплению высокоразвитого рынка по потреблению качественного и легального контента. В таких условиях любая активность правонарушителей будет крайне некомфортна, трудоёмка и низкомаржинальна.

На сегодняшний день проблема пиратства не может быть решена полностью, однако есть эффективные практики, которые помогут сократить распространение нелегального контента. Повышение экспертизы правообладателей в области защиты интеллектуальной собственности, а также своевременное правильное реагирование на незаконную деятельность пиратов — одни из таких практик.

И чем больше правообладателей объединятся в защите своих авторских прав, тем продуктивнее будет происходить развитие креативной сферы, в которой нет места воровству контента.

Напомним, ранее мы писали, что инициатива Чистое небо объявила о расширении членства.