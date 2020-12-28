Биография Алисы Фрейндлих насчитывает более 70 ролей в фильмах и 60 наград в сфере искусства и кино.

Звание народной актрисы СССР она получила в 1981 года. Фрейндлих является лауреатом Государственной премии СССР им. Станиславского, Государственной премии России, премии Триумф и кинопремии Ника в номинации Честь и достоинство.

Фото: Алиса Фрейндлих

Алиса Фрейндлих родилась 8 декабря 1934 в Санкт-Петербурге, тогда Ленинград, в семье народного актера СССР Бруно Фрейндлиха.

К началу Второй мировой отец Алисы поехал с театром на гастроли в Ташкент. Тогда ее мать Ксения и Бруно решили расстаться. Девочка осталась с матерью и бабушкой. Родственников по отцовской линии позже выслали из Ленинграда, а брата Бруно с женой арестовали и расстреляли.

В 1941 году Алиса Фрейндлих пошла в первый класс. А через несколько дней началась блокада Ленинграда. Фрейндлих всегда вспоминает этот период, как самый тяжелый и самый яркий. Актриса отмечает, что выжила благодаря бабушке, которая организовала строгий режим питания, выдавая хлеб по часам.

После войны Алиса с матерью переехала в Таллинн. В Эстонии они прожили три года, где Фрейндлих закончила пятый класс. После этого вернулись в Ленинград.

В 1957 году она закончила Российский государственный институт сценических искусств и пошла работать в 1961 года в Академический драматический театр имени Комиссаржевской.

С 1961 до 1983 года была ведущей актрисой Ленинградского театра Ленсовета.

С 1983 года начала работать актрисой Большого драматического театра им. Товстоногова.

В 60-х лет Алиса Френдлих была уже известной актрисой театра, однако в кино ее не приглашали на главные роли.

Удача улыбнулась ей в 1974-м, тогда актрису задействовали в целой серии весьма популярных кинофильмов. В мелодраме Анна и Командор она сыграла собеседницу Иннокентия Смоктуновского, рассказывающий о погибшем муже. Актриса также получила главную роль еще в одной экранизации произведения Тайна Снежной королевы.

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Всенародная слава к Алисе Фрейндлих пришла после фильма Служебный роман (1977). После этой ленты она сыграла еще одну роль — королевы Анны в экранизации Трех мушкетеров. После распада СССР она прекратила сниматься в фильмах.

На широкий экран Фрейндлих вернулась уже в 2004 году, ее пригласили на одну из главных ролей в фильм на Верхней Масловке. За роль 87-летней скульптора Анны Борисовны Фрейндлих получила вторую Нику.

Личная жизнь

Алиса Фрейндлих трижды была замужем. Впервые была замужем за своим одногруппником Карасевым Владимиром.

В 1960 году вышла замуж за Владимирова Игоря — актер и режиссер, от которого она родила дочь Варвару, которая также стала актрисой театра и кино.

А в начале 80-х годов вышла замуж за актера и художника Юрия Соловья.