Звезда сериала Пес Никита Панфилов рассказал о съемках нового сезона и планах на Новый год

Недавно на канале ICTV вышел новый сезон украинского сериала режиссера Александра Сальникова Пес 6. С каждым сезоном становится все популярнее среди зрителей разного возраста и предпочтений.

Учитывая интерес украинской аудитории к сериалу Пес, Факты ICTV взяли эксклюзивное интервью у Никиты Панфилова. В сериале он играет главную роль полицейского Максима Максимова.

— Первый сезон вышел в 2015 году. Не чувствуете ли вы усталость от такой долгой истории?

— Нет. Для меня важен отклик зрителей. Если бы вы видели, сколько детей мне пишет. Эти восхищенные глаза, когда они подбегают и обнимают тебя. В такие моменты я остро ощущаю свою необходимость.

— Нет ли усталости от однообразия игры вашего персонажа?

— На самом деле она присутствует, учитывая, что это единственный персонаж из моей фильмографии, которого мне приходится сдерживать. От этого, конечно, устаешь.

— Мне бы хотелось больше яркого экшена, но до тех пор, пока на нас смотрят эти восхищенные глаза зрителей, я буду продолжать работать над своей ролью.

— Во время карантина кинопроизводство замерло. Как сейчас обстоят дела с работой в кино и театре?

— В театре сейчас действуют карантинные ограничения — разрешено только 25% рассадки. Для меня очень непривычно.

А относительно кинопроизводства — для меня этот год получился достаточно плодотворным. Например, сейчас вышел новый сезон сериала Пес, а мы уже работаем над новым.

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— Как вы планируете встречать Новый год?

— Для меня важно, чтобы праздник проходил в кругу семьи, ведь с кем Новый год встретишь, с тем его и проведешь (улыбается). Я в этом уже не раз убедился.

— Для меня это традиция. Мне важно украсить елку, приготовить праздничный стол, поесть оливье, мандарины и выпить шампанское под бой курантов, в которое я обязательно брошу бумажку с написанным желанием.

— Вы верите в мистику?

— Я достаточно суеверный человек. Мне кажется, что любой актер должен быть суеверным, потому что мы и по жизни верим в то, чего не существует.

Однажды выдающийся физик Нильс Бор, на вопрос, почему у него висит подкова над дверью и верит ли он в приметы, ответил, что будет верить до тех пор, пока для него это будет работать.

— Верите ли вы в гороскопы?

— Иногда мне их показывает моя жена и указывает, в каких аспектах жизни следует быть осторожнее. Я все-таки думаю, что есть вещи, которые сбываются независимо от внешних факторов.

Я могу просмотреть, однако на мои решения это не влияет. Например, наступающий 2021 год пройдет под знаком Быка. Я читал, что в следующем году следует быть искренним и добрым, именно таких людей любит Бык.

— Какое желание вы загадаете на Новый год?

— В творческом плане — я бы хотел сыграть Митю Карамазова из Братьев Карамазовых. А что касается личных желаний, вы же понимаете, что я не могу их рассказать, иначе они не сбудутся (смеется).

Я заметил, что все желания, которые я загадывал на Новый год, всегда сбывались.

— Что вы пожелаете украинцам в новом году?

— Будьте счастливы, любите своих близких, и тогда все у вас будет прекрасно, всех с наступающим Новым годом!

Интервью с Ахтемом Сеитаблаевым

Экшн-сериал Доброволец вышел на телеэкранах 29 сентября. В нем едва ли не впервые освещается проблема жизни людей после войны на Донбассе и их адаптации в обществе.

Эксклюзивное интервью с режиссером фильма Ахтемом Сеитаблаев рассказывает о главных идеях и намерениях сериала Доброволец.

К съемкам сериала привлекали настоящих добровольцев, так как одной из главных тем является возвращение человека после войны. При просмотре фильма зритель полностью погружается в их повседневную жизнь и может ощутить то, как себя чувствует человек, которому возвращаясь с войны пришлось оставить кого-то из собратьев погибшим.